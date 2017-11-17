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"Урал" весной 2018 года проведет три матча РФПЛ на новом стадионе

Три матча чемпионата России пройдут весной 2018 года на новом стадионе "Екатеринбург-Арена", заявил президент "Урала" Григорий Иванов.

"Стадион сдается в декабре. Мы должны провести три матча чемпионата России на новом стадионе. Если все будет хорошо, то первый матч [на новом стадионе] пройдет в апреле - с "Рубином", второй - со "Спартаком" и третий - против "Амкара", - цитирует Иванова ТАСС.

Матч 24-го тура чемпионата России "Урал" - "Рубин" должен пройти 1 апреля, игра 26-го тура "Урал" - "Спартак" - 15 апреля, а встреча 29-го тура "Урал" - "Амкар" - 6 мая.
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 03:22
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