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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Шамиль Газизов: Бадибанга? Знаем этого игрока, но в "Шериф" не обращались
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что возможные трансферы команды связаны с задачами уфимцев на весеннюю часть чемпионата.
– Совсем скоро откроется трансферное окно. "Уфа" планирует усилить состав?
– Давайте дождемся зимней паузы. Надо точно знать, сколько очков к этому времени окажется в нашем активе, и какие задачи будем решать в весенней части первенства. От этого многое зависит.
– Общались на эту тему с Семаком? Какие позиции нуждаются в усилении?
– Любой тренер и руководитель хотят усиления в каждую линию. У нас много желаний. Но надо подождать.
– СМИ сообщали об интересе клуба к нападающему "Шерифа" Бадибанге, который забил два гола "Локомотиву" в Лиге Европы. Это правда?
– Мы знаем этого игрока, но официального интереса к нему не высказывали, с "Шерифом" не общались.
"Спорт-Экспресс"
– Совсем скоро откроется трансферное окно. "Уфа" планирует усилить состав?
– Давайте дождемся зимней паузы. Надо точно знать, сколько очков к этому времени окажется в нашем активе, и какие задачи будем решать в весенней части первенства. От этого многое зависит.
– Общались на эту тему с Семаком? Какие позиции нуждаются в усилении?
– Любой тренер и руководитель хотят усиления в каждую линию. У нас много желаний. Но надо подождать.
– СМИ сообщали об интересе клуба к нападающему "Шерифа" Бадибанге, который забил два гола "Локомотиву" в Лиге Европы. Это правда?
– Мы знаем этого игрока, но официального интереса к нему не высказывали, с "Шерифом" не общались.
"Спорт-Экспресс"
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