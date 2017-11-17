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Шамиль Газизов: Бадибанга? Знаем этого игрока, но в "Шериф" не обращались

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что возможные трансферы команды связаны с задачами уфимцев на весеннюю часть чемпионата.

– Совсем скоро откроется трансферное окно. "Уфа" планирует усилить состав?

– Давайте дождемся зимней паузы. Надо точно знать, сколько очков к этому времени окажется в нашем активе, и какие задачи будем решать в весенней части первенства. От этого многое зависит.

– Общались на эту тему с Семаком? Какие позиции нуждаются в усилении?

– Любой тренер и руководитель хотят усиления в каждую линию. У нас много желаний. Но надо подождать.

– СМИ сообщали об интересе клуба к нападающему "Шерифа" Бадибанге, который забил два гола "Локомотиву" в Лиге Европы. Это правда?

– Мы знаем этого игрока, но официального интереса к нему не высказывали, с "Шерифом" не общались.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 05:06
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