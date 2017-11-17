Шамиль Газизов: Бадибанга? Знаем этого игрока, но в "Шериф" не обращались

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что возможные трансферы команды связаны с задачами уфимцев на весеннюю часть чемпионата.– Давайте дождемся зимней паузы. Надо точно знать, сколько очков к этому времени окажется в нашем активе, и какие задачи будем решать в весенней части первенства. От этого многое зависит.– Любой тренер и руководитель хотят усиления в каждую линию. У нас много желаний. Но надо подождать.– Мы знаем этого игрока, но официального интереса к нему не высказывали, с "Шерифом" не общались.