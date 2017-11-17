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Бесплатные автобусы будут курсировать перед матчем "Зенит" - "Тосно"

Болельщики, которые планируют побывать на матче 17-го тура чемпионата России "Зенит" — "Тосно", смогут попасть на стадион "Санкт-Петербург", используя бесплатные автобусы-шаттлы, организованные "Зенитом".

Автобусы начнут курсировать за 2,5 часа до начала встречи.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Тосно
Сегодня, 16:29
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№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нет у него автобусов! За них ему земель москальских не давали!
Не гоже клубу из МО возить людей бесплатно по Столице РФ!


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:35) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все для людей. У Федуна наверно еще и автобусы с метро в 2 раза дороже перед матчем, а после матча в 4 раза
Регистрация: 17.05.2013
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