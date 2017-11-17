Бесплатные автобусы будут курсировать перед матчем "Зенит" - "Тосно"

Болельщики, которые планируют побывать на матче 17-го тура чемпионата России "Зенит" — "Тосно", смогут попасть на стадион "Санкт-Петербург", используя бесплатные автобусы-шаттлы, организованные "Зенитом".Автобусы начнут курсировать за 2,5 часа до начала встречи.