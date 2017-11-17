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Александр Бубнов: ЦСКА придётся очень трудно в Хабаровске

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своими мыслями в преддверии матча 17-го тура РФПЛ "СКА-Хабаровск" - ЦСКА.

"СКА всегда опасен дома, а сейчас его решительный настрой подкреплён неприглядным положением в таблице. ЦСКА придётся очень трудно, но поставлю всё же на превосходящих соперника в классе армейцев столицы", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов ЦСКА СКА-Хабаровск
Сегодня, 16:47
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