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Продано 98% билетов на ЧМ-2018 в рамках второго раунда первого этапа продаж

Почти 160 тысяч билетов на чемпионат мира-2018 по футболу в России, или 98% квоты от доступных на втором периоде первого этапа продаж, реализовано в течение 24 часов, сообщает "Р-Спорт".

"В результате высочайшего спроса почти вся квота билетов была распределена. Доступными для приобретения остаются билеты для особой категории лиц", - говорится в сообщении.

Второй период первого этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.
Сегодня, 17:28
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