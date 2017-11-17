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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Олег Флегонтов: поводов для переноса игры с "Локомотивом"
Поводов для того, чтобы перенести матч чемпионата России между "СКА-Хабаровском" и "Локомотивом" в Сочи, нет, поле не является травмоопасным при минусовой температуре, сообщил гендиректор хабаровского клуба Олег Флегонтов.
"Локомотив" может делать любые заявления, но к нам они не обращались. Я не вижу никаких поводов переносить матч в другой город с нашего стадиона. Мы готовим поле, на его поверхности температура плюс 13 градусов, ничего травмоопасного там нет.
Если у "Локомотива" есть обеспокоенность, надо это обсудить. Но к нам никто не обращался. Мы не "Локомотив", у нас нет возможностей все поменять на Сочи или другой город", - цитирует Флегонтова ТАСС.
"Локомотив" может делать любые заявления, но к нам они не обращались. Я не вижу никаких поводов переносить матч в другой город с нашего стадиона. Мы готовим поле, на его поверхности температура плюс 13 градусов, ничего травмоопасного там нет.
Если у "Локомотива" есть обеспокоенность, надо это обсудить. Но к нам никто не обращался. Мы не "Локомотив", у нас нет возможностей все поменять на Сочи или другой город", - цитирует Флегонтова ТАСС.
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