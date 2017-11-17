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Олег Флегонтов: поводов для переноса игры с "Локомотивом"

Поводов для того, чтобы перенести матч чемпионата России между "СКА-Хабаровском" и "Локомотивом" в Сочи, нет, поле не является травмоопасным при минусовой температуре, сообщил гендиректор хабаровского клуба Олег Флегонтов.

"Локомотив" может делать любые заявления, но к нам они не обращались. Я не вижу никаких поводов переносить матч в другой город с нашего стадиона. Мы готовим поле, на его поверхности температура плюс 13 градусов, ничего травмоопасного там нет.

Если у "Локомотива" есть обеспокоенность, надо это обсудить. Но к нам никто не обращался. Мы не "Локомотив", у нас нет возможностей все поменять на Сочи или другой город", - цитирует Флегонтова ТАСС.
Теги: СКА-Хабаровск Локомотив
Сегодня, 17:34
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