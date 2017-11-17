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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вячеслав Матюшенко: в "Тосно" есть небольшие финансовые проблемы
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал тот факт, что клубу из Ленинградской области со стороны РФС было запрещено регистрировать новых футболистов.
"В "Тосно" есть небольшие финансовые проблемы, но не значит, что это что-то серьёзное. Будем решать вопрос о выплатах Гарбузу. С футболистом связывались, он, понятное дело, хочет получить деньги. На сегодняшний день мы не можем их выплатить в полном объёме. Будем выплачивать в том порядке, в каком признает палата по разрешению споров", - цитирует Матюшенко "Чемпионат.сом".
"В "Тосно" есть небольшие финансовые проблемы, но не значит, что это что-то серьёзное. Будем решать вопрос о выплатах Гарбузу. С футболистом связывались, он, понятное дело, хочет получить деньги. На сегодняшний день мы не можем их выплатить в полном объёме. Будем выплачивать в том порядке, в каком признает палата по разрешению споров", - цитирует Матюшенко "Чемпионат.сом".
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