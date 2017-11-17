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Вячеслав Матюшенко: в "Тосно" есть небольшие финансовые проблемы

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко прокомментировал тот факт, что клубу из Ленинградской области со стороны РФС было запрещено регистрировать новых футболистов.

"В "Тосно" есть небольшие финансовые проблемы, но не значит, что это что-то серьёзное. Будем решать вопрос о выплатах Гарбузу. С футболистом связывались, он, понятное дело, хочет получить деньги. На сегодняшний день мы не можем их выплатить в полном объёме. Будем выплачивать в том порядке, в каком признает палата по разрешению споров", - цитирует Матюшенко "Чемпионат.сом".
Теги: Тосно
Сегодня, 17:45
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