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Юрий Семин: все кроме Чорлуки и Ари полетят на матч в Махачкалу

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что все игроки, кроме защитника Ведрана Чорлуки и нападающего Ари, отправятся на матч чемпионата России против "Анжи" в Каспийске.

Матч 17-го тура чемпионата России между "Анжи" и "Локомотивом" пройдет 19 ноября в Каспийске.

"Ари и Чорлука не полетят в Махачкалу, а останутся в Москве. Все остальные полетят. Все приехали из сборных, все на месте, живы и здоровы. Готовимся, как обычно: в укороченном режиме для приехавших из сборных, они почти не тренируются, и обычные тренировки для остальных. Проблемы все те же самые после сборной - нужно за короткое время привести всех в нормальное функциональное состояние", - цитирует Семина ТАСС.
Теги: Семин Чорлука Ари Локомотив Анжи
Сегодня, 18:45
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