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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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РФПЛ не будет переносить матч "СКА-Хабаровск" с ЦСКА и "Локомотивом"
Российская футбольная Премьер-Лига на своем официальном сайте объявила, что матчи чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА и "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" состоятся в соответствии с ранее утвержденным расписанием игр.
РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матчей. По прогнозам на эти даты температурная норма не будет превышена, сообщает официальный сайт РФПЛ.
В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матчей примет судья.
РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матчей. По прогнозам на эти даты температурная норма не будет превышена, сообщает официальный сайт РФПЛ.
В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матчей примет судья.
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