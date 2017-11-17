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РФПЛ не будет переносить матч "СКА-Хабаровск" с ЦСКА и "Локомотивом"

Российская футбольная Премьер-Лига на своем официальном сайте объявила, что матчи чемпионата России "СКА-Хабаровск" - ЦСКА и "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" состоятся в соответствии с ранее утвержденным расписанием игр.

РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матчей. По прогнозам на эти даты температурная норма не будет превышена, сообщает официальный сайт РФПЛ.

В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матчей примет судья.
Теги: СКА-Хабаровск ЦСКА Локомотив
Сегодня, 19:18
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№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Шишига, жду извинений...
Ты кричал про Гинера...и про перенос.
Будь мужчиной


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
ЦСКА
Придется играть в валенках. Вратарям выдадут тулупы. Вообще то это идиотизм в середине ноября играть при минус 15.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013
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