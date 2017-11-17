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Илья Геркус: погода в Хабаровске угрожает здоровью и игроков, и зрителей

Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что клуб хочет перенести матч 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" с Дальнего Востока в Сочи.

"Заявку на перенос еще не подали. Пока готовим письмо в "СКА-Хабаровск", в котором мы предлагаем коллегам перенести встречу либо на резервное поле хабаровчан ("Анжи Арена" в Каспийске. - Прим.), либо на наше резервное поле в Сочи. По нашей оценке, погодные условия, в которых предстоит играть, угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей. На наш взгляд, нет нужды играть в экстремальных условиях. Лига пока оставляет все на усмотрение клубов. Дальше, если договоримся, то будем обращаться в РФПЛ и РФС", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
Теги: Геркус Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 19:44
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№1 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:54) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Ну вот, немного разъяснилось с той дурной проблемой о переносе. (только на этом сайте уже 3 темы прямо или косвенно посвящены ей)
1. ЕСЛИ ДОГОВОРИМСЯ, то будем обращаться. А пока еще только предложение обсуждаем.
2. Илье Геркусу срочно искать эту личность, не умеющую держать язык за зубами.
Регистрация: 3.06.2014
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