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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Илья Геркус: погода в Хабаровске угрожает здоровью и игроков, и зрителей
Президент "Локомотива" Илья Геркус подтвердил, что клуб хочет перенести матч 18-го тура чемпионата России со "СКА-Хабаровск" с Дальнего Востока в Сочи.
"Заявку на перенос еще не подали. Пока готовим письмо в "СКА-Хабаровск", в котором мы предлагаем коллегам перенести встречу либо на резервное поле хабаровчан ("Анжи Арена" в Каспийске. - Прим.), либо на наше резервное поле в Сочи. По нашей оценке, погодные условия, в которых предстоит играть, угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей. На наш взгляд, нет нужды играть в экстремальных условиях. Лига пока оставляет все на усмотрение клубов. Дальше, если договоримся, то будем обращаться в РФПЛ и РФС", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
"Заявку на перенос еще не подали. Пока готовим письмо в "СКА-Хабаровск", в котором мы предлагаем коллегам перенести встречу либо на резервное поле хабаровчан ("Анжи Арена" в Каспийске. - Прим.), либо на наше резервное поле в Сочи. По нашей оценке, погодные условия, в которых предстоит играть, угрожают здоровью и спортсменов, и зрителей. На наш взгляд, нет нужды играть в экстремальных условиях. Лига пока оставляет все на усмотрение клубов. Дальше, если договоримся, то будем обращаться в РФПЛ и РФС", - цитирует Геркуса "Спорт-Экспресс".
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