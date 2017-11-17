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Георгий Джикия: "Спартак" еще поборется за чемпионство

Защитник "Спартака" Георгий Джикия выразил уверенность, что клуб еще поборется за чемпионство в этом сезоне.

Красно-белые после 16 туров занимают в таблице пятое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков.

"Спартак" будет бороться за самые высокие места! Понятно, что очень много матчей мы отдали, но все по-прежнему в наших силах, руках и ногах. Мы можем все исправить. Никому из соперников не пожелаю стать чемпионом!", - цитирует Джикию "Спорт-Экспресс".
Теги: Джикия Спартак
Вчера, 23:41
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№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 00:36) #
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online

Цитата: Сибирячок
С-Э до сих пор уверен, что лидирует Зенит. Вот что за Говно-Газета?

Там нет такого текста - в оригинале, что на сайте. очередная штучка от админ-таджика Зульфии
Регистрация: 3.03.2007
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ramzes
Интересно, откуда такие данные в этой статье..? :)


Формально ошиблись, конечно, но это, как оговорка по Фрейду, в мозгах по умолчанию заложено: не устоять, перед магическим словом Зенит!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
С-Э до сих пор уверен, что лидирует Зенит. Вот что за Говно-Газета?
Красно-белые после 16 туров занимают в таблице пятое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков.


Прокололись . Выдают желаемое за действительность . Косяк .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№3 Написал: Сибирячок (Вчера, 23:59) #
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Болеет за:
«Сибирь»
С-Э до сих пор уверен, что лидирует Зенит. Вот что за Говно-Газета?
Красно-белые после 16 туров занимают в таблице пятое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Ramzes Hamburg (Вчера, 23:52) #
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Болеет за:
«Барселона»
Красно-белые после 16 туров занимают в таблице пятое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 7 очков


Интересно, откуда такие данные в этой статье..? :)


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Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, St. Pauli, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:44) #
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Завтра всё покажет....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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