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Роман Бабаев: ребята молодцы – и хабаровчане, и наши

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы московской команды над "СКА-Хабаровск" (4:2) в матче 17-го тура чемпионата России похвалил как своих игроков, так и соперника.

"Ребята молодцы – и хабаровчане, и наши. Выдержали! Даже по телевизору ощущался холод… А уж на поле, сами понимаете. Такие нагрузки, переохлождение. И так далее. Однако все эти разговоры – в пользу бедных. В Хабаровске ждали матча, были раскуплены билеты. Никакого формального основания для переноса игры не было. Судья и инспектор матча принимают решение на месте. Но если бы возникли проблемы с полем, тогда о чем-то можно было бы говорить. Несмотря на всю сложность, климатическую ситуацию, нам пришлось играть. Нужно отдать должное командам, которые смогли подарить такую зрелищную игру", – цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Бабаев СКА-Хабаровск ЦСКА
Сегодня, 18:04
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