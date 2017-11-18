Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:12
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
14:53
Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
Станция метро "ЦСКА" готова на 90% (1)
11:20
Анонс 24-го тура ФНЛ
Анонс 24-го тура ФНЛ
08:21
Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану (1)
Андреас Гранквист: ветераны позволили себе по стаканчику, а молодежь пошла гулять по ночному Милану (1)
Роман Бабаев: ребята молодцы – и хабаровчане, и наши
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победы московской команды над "СКА-Хабаровск" (4:2) в матче 17-го тура чемпионата России похвалил как своих игроков, так и соперника.
"Ребята молодцы – и хабаровчане, и наши. Выдержали! Даже по телевизору ощущался холод… А уж на поле, сами понимаете. Такие нагрузки, переохлождение. И так далее. Однако все эти разговоры – в пользу бедных. В Хабаровске ждали матча, были раскуплены билеты. Никакого формального основания для переноса игры не было. Судья и инспектор матча принимают решение на месте. Но если бы возникли проблемы с полем, тогда о чем-то можно было бы говорить. Несмотря на всю сложность, климатическую ситуацию, нам пришлось играть. Нужно отдать должное командам, которые смогли подарить такую зрелищную игру", – цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
"Ребята молодцы – и хабаровчане, и наши. Выдержали! Даже по телевизору ощущался холод… А уж на поле, сами понимаете. Такие нагрузки, переохлождение. И так далее. Однако все эти разговоры – в пользу бедных. В Хабаровске ждали матча, были раскуплены билеты. Никакого формального основания для переноса игры не было. Судья и инспектор матча принимают решение на месте. Но если бы возникли проблемы с полем, тогда о чем-то можно было бы говорить. Несмотря на всю сложность, климатическую ситуацию, нам пришлось играть. Нужно отдать должное командам, которые смогли подарить такую зрелищную игру", – цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.