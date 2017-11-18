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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Буйволов: "Зенит" - это в первую очередь хороший раздражитель
Полузащитник "Тосно" Андрей Буйволов поделился ожиданиями от матча 17 тура чемпионата России с "Зенитом".
"Готовимся, в принципе, как обычно к любой игре. Ничего такого сверхъестественного мы не делаем. Просто, наверное, для нас "Зенит" — это в первую очередь хороший раздражитель, потому что один из лидеров чемпионата. Наверное, больше проверить свои силы. Насколько мы, наверное, стали сильнее по сравнению с первой игрой. Просто надо сыграть дисциплинированно в обороне. Думаю, что наша команда на это способна. Тем более линия защиты у нас по сравнению с другими играми уже сыграннее стала намного. Поэтому мы друг друга в принципе понимаем с полуслова", - цитирует Буйволова официальный сайт "Тосно".
"Готовимся, в принципе, как обычно к любой игре. Ничего такого сверхъестественного мы не делаем. Просто, наверное, для нас "Зенит" — это в первую очередь хороший раздражитель, потому что один из лидеров чемпионата. Наверное, больше проверить свои силы. Насколько мы, наверное, стали сильнее по сравнению с первой игрой. Просто надо сыграть дисциплинированно в обороне. Думаю, что наша команда на это способна. Тем более линия защиты у нас по сравнению с другими играми уже сыграннее стала намного. Поэтому мы друг друга в принципе понимаем с полуслова", - цитирует Буйволова официальный сайт "Тосно".
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