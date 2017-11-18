Миодраг Божович: никто не заслужил сегодня победы

Рулевой "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" рассказал о матче против "Рубина" (0:0).– Матч получился тяжелым, как мы и ожидали. "Рубин" – не подарок, эта команда только строится в этом сезоне. В целом, думаю, никто не заслужил сегодня победы, была ничейная игра.У них был хороший момент в первом тайме, но и у нас были подходы, поэтому обе команды заслужили по одному очку. Нормальный ли это результат? Нормальным результатом была бы победа, но по игре – справедливая ничья.