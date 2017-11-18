Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:55
"Арсенал" и "Рубин" голов не забили (3)
"Арсенал" и "Рубин" голов не забили (3)
20:16
Игорь Шалимов: в 1-м тайме сделали всё, от чего предостерегали, о чём предупреждали (видео) (3)
Игорь Шалимов: в 1-м тайме сделали всё, от чего предостерегали, о чём предупреждали (видео) (3)
19:38
Массимо Каррера: в начале сезона мы думали, что будет легче, но сейчас встали на правильный путь (видео) (4)
Массимо Каррера: в начале сезона мы думали, что будет легче, но сейчас встали на правильный путь (видео) (4)
19:14
Виктор Классон: влияет ли критика в адрес Шалимова? Нет, я вообще не читаю российскую прессу (видео)
Виктор Классон: влияет ли критика в адрес Шалимова? Нет, я вообще не читаю российскую прессу (видео)
19:07
Роман Зобнин: спасибо болельщикам! (10)
Роман Зобнин: спасибо болельщикам! (10)
15:12
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
Владимир Пономарёв: может, нападающих ЦСКА поставить в оборону, чтобы они поняли, что такое борьба без остановок?
Миодраг Божович: никто не заслужил сегодня победы
Рулевой "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" рассказал о матче против "Рубина" (0:0).
– Матч получился тяжелым, как мы и ожидали. "Рубин" – не подарок, эта команда только строится в этом сезоне. В целом, думаю, никто не заслужил сегодня победы, была ничейная игра.
У них был хороший момент в первом тайме, но и у нас были подходы, поэтому обе команды заслужили по одному очку. Нормальный ли это результат? Нормальным результатом была бы победа, но по игре – справедливая ничья.
– Матч получился тяжелым, как мы и ожидали. "Рубин" – не подарок, эта команда только строится в этом сезоне. В целом, думаю, никто не заслужил сегодня победы, была ничейная игра.
У них был хороший момент в первом тайме, но и у нас были подходы, поэтому обе команды заслужили по одному очку. Нормальный ли это результат? Нормальным результатом была бы победа, но по игре – справедливая ничья.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.