Фоторепортаж с матча "Краснодар" - "Спартак"

Московский "Спартак", обыграв на выезде "Краснодар" со счётом 4:1 в матче 17 тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги поднялся в турнирной таблице с 5 на 4 место. "Краснодар" же переместился с 3 на 5-е. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о том, как это было: