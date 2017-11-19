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Фоторепортаж с матча "Краснодар" - "Спартак"

Московский "Спартак", обыграв на выезде "Краснодар" со счётом 4:1 в матче 17 тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги поднялся в турнирной таблице с 5 на 4 место. "Краснодар" же переместился с 3 на 5-е. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж о том, как это было:



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Теги: Краснодар Спартак Фото
Сегодня, 03:27
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