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Александр Бубнов: "Спартак" будет фаворитом в матче с "Зенитом"

Бывший футболист "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу красно-белых со счётом 4:1 над "Краснодаром" в гостевом матче 17-го тура РФПЛ.

"Спартак" переиграл "Краснодар" в тактическом плане. К мощной группе атаки подключались фланговые защитники Ещенко и Комбаров. В момент атаки "Спартака" не шли вперёд только два центральных защитника. Глушаков и Фернандо конструировали игру и держали под контролем центр поля.

Адриано и Зе Луиш здорово друг друга дополняют. Иногда Адриано опускается в глубину, исполняет плеймейкера. Зе Луиш в свою очередь снимает весь верх, играя на острие. Каррера, собственно, и брал Адриано для того, чтобы он и Зе организовали сдвоенный центр в нападении. Ни у кого в РФПЛ такого нет. Марков и Заболотный действуют в похожем ключе, но уступают в мастерстве.

С такой мощью "Спартак" обыграет "Марибор" и побьётся с "Ливерпулем" в Англии. Правда, в обороне проблемы никуда не ушли. "Краснодар" мог забить больше. В оставшихся матчах года всё будет зависеть от надёжности красно-белых. Вообще, "Спартак" – фаворит в матче с "Зенитом". Им вполне по силам выиграть все оставшиеся матчи в чемпионате и уйти на перерыв на хорошем месте в таблице", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак Зенит
Сегодня, 09:04
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№13 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 11:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 13iv74
Спартак себе не изменяет на протяжении всего сезона.Показывает зрелищный футбол,но после того как ведёт в счёте, садится в оборону... В первой половине чемпионата ему часто не везло, теперь начинает везти помаленьку... ЗЕНИТ, ЛОКО И ЦСКА НЕ сумели воспользоваться неудачами, травмами и разгельдяйством игроков КБ,поэтому чемпионство не заслужили, тем более что чемпионскую игру только Спартак показывает время от времени...

Насчет везти помаленьку - это начинает работать тренерская задума, плюс, и это главное -появляется сыгранность и взаимопонимание.Для всего необходимо время, а тут еще и травмы...Не зря Адриано и Зе вешаются на шею Массимо. Если бы мне кто-то сказал пол-года назад, как будет играть пахать Адриано, я бы принял его за идиота. Команде Карреры полтора года, но за это время, я, к примеру увидел то, что у Карпина и
за пятилетку не воплотилось...
Регистрация: 5.03.2017
№12 Написал: miktar (Сегодня, 11:06) #
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Опять УЖЕ "чемпионы"... промкооператоры...
просто умалишённые какие-то.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№11 Написал: Avtokrat (Сегодня, 11:03) #
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online

pivo69,
Зенит с Арсеналом, тоже в таблицу не заглядывал?
Регистрация: 26.05.2012
№10 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 11:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 13iv74
Спартак себе не изменяет на протяжении всего сезона.Показывает зрелищный футбол,но после того как ведёт в счёте, садится в оборону... В первой половине чемпионата ему часто не везло, теперь начинает везти помаленьку... ЗЕНИТ, ЛОКО И ЦСКА НЕ сумели воспользоваться неудачами, травмами и разгельдяйством игроков КБ,поэтому чемпионство не заслужили, тем более что чемпионскую игру только Спартак показывает время от времени...

Да не смеши ты.
Регистрация: 8.11.2015
№9 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
В прошлый раз Спартак более чем однозначно был фаворитом, и... пук smile
Регистрация: 15.12.2013
№8 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 11:01) #
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online

Вообще, "Спартак" – фаворит в матче с "Зенитом".

Хрень какая-то... Бубнов наверное давно в таблицу
ЧР не заглядывал
Регистрация: 7.05.2010
№7 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 10:48) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну все, Зеннит можно поздравить с победой!)))
Регистрация: 6.02.2008
№6 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 09:52) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
На данный момент у Спартака игра есть (да же неплохая), Зенит 5 последних матча непонятно во что играет, если чудесным образом сегодня с Тосно игра не вернется, то я боюсь за игру со Спартаком...
Регистрация: 22.08.2007
№5 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 09:52) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
ну все опять понеслось....можно смело идти на Зенит ставить-не прогадаешь


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Питер не спи
Слёзы утри
Снова Зениту
В Питере три
Регистрация: 4.05.2015
№4 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 09:51) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Остались самые важные игры со всеми лидерами. От их исхода и будет зависеть где будет Спартак...))) Ну игра с Зенитом в следующий понедельник стоит особняком. Чувствую опять польются слезы из стана Питера... Нас плохо укомплектовали ... laughing laughing laughing
Регистрация: 23.01.2012
№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 09:43) #
  • -1
  •  (13)
online

Спартак себе не изменяет на протяжении всего сезона.Показывает зрелищный футбол,но после того как ведёт в счёте, садится в оборону... В первой половине чемпионата ему часто не везло, теперь начинает везти помаленьку... ЗЕНИТ, ЛОКО И ЦСКА НЕ сумели воспользоваться неудачами, травмами и разгельдяйством игроков КБ,поэтому чемпионство не заслужили, тем более что чемпионскую игру только Спартак показывает время от времени...
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 09:41) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Бубнов
Вообще, "Спартак" – фаворит в матче с "Зенитом".

И это хорошо.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№1 Написал: xxx71 калининград (Сегодня, 09:36) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
ну всё smile зенит можно уже поздравить с победой
Регистрация: 18.11.2017
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