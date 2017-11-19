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Камил Чонтофальски: в "Зените" мешал лимит на легионеров

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Камил Чонтофальски вспомнил о том, как мог сменить Карло Кудичини в качестве резервного вратаря "Челси".

- Лимит на легионеров сильно мешал?

- В "Зените" - мешал. Хотя в "Майами" тоже был какой-то лимит, но там я играл постоянно. В 2007 году постоянно выходил на поле во второй половине сезона, но в один момент стало не хватать русских игроков. Адвокат позвал меня и Славу и сказал: "Не вижу разницы между вами, для меня вы одинаковые вратари. Я доволен тобой Камил, но из-за лимита завтра будет играть Малафеев". Я согласился - что еще оставалось? Говорили, что я могу заменить Кудичини в "Челси". Это правда. После ухода Кудичини "Челси" искал дублера для Петра Чеха. Мне позвонили прямо в Дубай, где я был на сборах с "Зенитом". Это был последний день зимнего трансферного окна. Виктор Коларж, агент Чеха, посоветовал меня, сам Петр тоже сказал, что хорошо знает меня: "Камил - супер, берите его". Но спортивный директор клуба решил не делать покупок.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит
Сегодня, 13:16
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№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 14:09) #
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Болеет за:
«Зенит»
Отличный был Ловила,сбольшой буквы.


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Регистрация: 3.06.2012
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