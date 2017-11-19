"Матч ТВ" стал лучшим спортивным телеканалом года по версии FICTS

Международная федерация спортивного кино и телевидения (FICTS) назвала "Матч ТВ" лучшим спортивным телеканалом года.В Милане с 15 по 20 ноября FICTS под эгидой МОК вручает призы в восьми номинациях: Олимпийские игры, документалистика, ТВ-шоу – новые технологии, спорт и общество, паралимпийский спорт, фильмы о спорте, фильмы и ТВ-программы о футболе и спортивная реклама.В 2017 году на конкурсе представлены более 150 работ, включая мировые и европейские премьеры.Премию "Лучший спортивный канал года" получила генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки."Приятно услышать тонну комплиментов в адрес команды нашего канала от президента Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта Франческо Риччи-Битти. Было особенно важно и приятно получить этот приз лично, потому что я верила в наш успех до последнего. Ведь личное присутствие – это не только общение и обмен мнениями с главными opinion-мейкерами индустрии.Важно было, чтобы команду российского канала услышали. Потому что Россия играет очень важную роль в спорте высоких достижений. Какие бы проблемы ни устраивали нашим олимпийцам. Спасибо всем, кто нас поддерживает и критикует. Оставайтесь с нами – вместе мы сделаем еще лучше! Все ведь только начинается", – сказала Канделаки.