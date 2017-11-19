Опрос:

Новости партнеров

"Матч ТВ" стал лучшим спортивным телеканалом года по версии FICTS

Международная федерация спортивного кино и телевидения (FICTS) назвала "Матч ТВ" лучшим спортивным телеканалом года.

В Милане с 15 по 20 ноября FICTS под эгидой МОК вручает призы в восьми номинациях: Олимпийские игры, документалистика, ТВ-шоу – новые технологии, спорт и общество, паралимпийский спорт, фильмы о спорте, фильмы и ТВ-программы о футболе и спортивная реклама.

В 2017 году на конкурсе представлены более 150 работ, включая мировые и европейские премьеры.

Премию "Лучший спортивный канал года" получила генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки.

"Приятно услышать тонну комплиментов в адрес команды нашего канала от президента Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта Франческо Риччи-Битти. Было особенно важно и приятно получить этот приз лично, потому что я верила в наш успех до последнего. Ведь личное присутствие – это не только общение и обмен мнениями с главными opinion-мейкерами индустрии.

Важно было, чтобы команду российского канала услышали. Потому что Россия играет очень важную роль в спорте высоких достижений. Какие бы проблемы ни устраивали нашим олимпийцам. Спасибо всем, кто нас поддерживает и критикует. Оставайтесь с нами – вместе мы сделаем еще лучше! Все ведь только начинается", – сказала Канделаки.

Пресс-служба "Матч ТВ"
Сегодня, 16:25
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:41) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
они ваще не в курсах за всю хурьму, что ли?


--------------------
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
joy
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
очушееть...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.