Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:28
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
18:22
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (3)
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (3)
16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Михаил Меркулов: не знаю, с чем связано поражение от "Уфы"
Защитник "Урала" Михаил Меркулов не смог объяснить причин из-за которых команда проиграла "Уфе" (0:2) в матче 17-го тура чемпионата России.
"Не знаю, с чем связано это поражение. Тренерский штаб разберется и сделает выводы. "Уфа" – очень неудобный соперник для нас, что сейчас, что в прошлом сезоне. Они очень грамотны в оборонительных действиях, успевают перестраиваться, тяжело их взломать. В какой-то степени нефарт, но сами виноваты – не получались подходы к воротам. После пропущенного мяча встрепенулись. Кулаков мог забить, в остальном мало что выходило", - цитирует Меркулова "Спорт-Экспресс".
"Не знаю, с чем связано это поражение. Тренерский штаб разберется и сделает выводы. "Уфа" – очень неудобный соперник для нас, что сейчас, что в прошлом сезоне. Они очень грамотны в оборонительных действиях, успевают перестраиваться, тяжело их взломать. В какой-то степени нефарт, но сами виноваты – не получались подходы к воротам. После пропущенного мяча встрепенулись. Кулаков мог забить, в остальном мало что выходило", - цитирует Меркулова "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.