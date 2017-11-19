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Михаил Меркулов: не знаю, с чем связано поражение от "Уфы"

Защитник "Урала" Михаил Меркулов не смог объяснить причин из-за которых команда проиграла "Уфе" (0:2) в матче 17-го тура чемпионата России.

"Не знаю, с чем связано это поражение. Тренерский штаб разберется и сделает выводы. "Уфа" – очень неудобный соперник для нас, что сейчас, что в прошлом сезоне. Они очень грамотны в оборонительных действиях, успевают перестраиваться, тяжело их взломать. В какой-то степени нефарт, но сами виноваты – не получались подходы к воротам. После пропущенного мяча встрепенулись. Кулаков мог забить, в остальном мало что выходило", - цитирует Меркулова "Спорт-Экспресс".
Теги: Урал Уфа
Сегодня, 17:10
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