Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:28
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
18:22
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (3)
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (3)
16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Андрей Аршавин: в "Зенит" меня уже не пригласят
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за казахстанский "Кайрат", оценил свои шансы вернуться в петербургский клуб.
"Я уже дома в Питере, а вернусь ли в "Зенит"? Меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу. А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе", - цитирует Аршавина "Чемпионат.сом".
"Я уже дома в Питере, а вернусь ли в "Зенит"? Меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу. А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе", - цитирует Аршавина "Чемпионат.сом".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.