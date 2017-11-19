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Андрей Аршавин: в "Зенит" меня уже не пригласят

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за казахстанский "Кайрат", оценил свои шансы вернуться в петербургский клуб.

"Я уже дома в Питере, а вернусь ли в "Зенит"? Меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу. А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе", - цитирует Аршавина "Чемпионат.сом".
Сегодня, 18:25
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№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Шава лучший!
Регистрация: 23.08.2016
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