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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Юрий Сёмин: "Локомотив" не боится лететь в Хабаровск
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями о победе над "Анжи" (1:0) в 17-м туре РФПЛ.
"Использовали свой момент, прекрасно его разыграли. "Локомотив" набрал три очка и двигается дальше. Спасибо футболистам, которые играли и в атаке, и в обороне. Нужно было защищаться, когда "Анжи" шёл вперёд — они защищались. Нужно было контратаковать — бежали в атаку. Также хочу пожелать удачи "Анжи". Есть единство, борьба. Думаю, всё будет нормально.
Почему хотим перенести матч со "СКА-Хабаровск" в Сочи или Каспийск? Это не наше желание, это просто реалии жизни. Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придёт на стадион в минус 20? При этом говорят, что "Локомотив" боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем", - цитирует Сёмина официальный сайт.
"Использовали свой момент, прекрасно его разыграли. "Локомотив" набрал три очка и двигается дальше. Спасибо футболистам, которые играли и в атаке, и в обороне. Нужно было защищаться, когда "Анжи" шёл вперёд — они защищались. Нужно было контратаковать — бежали в атаку. Также хочу пожелать удачи "Анжи". Есть единство, борьба. Думаю, всё будет нормально.
Почему хотим перенести матч со "СКА-Хабаровск" в Сочи или Каспийск? Это не наше желание, это просто реалии жизни. Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придёт на стадион в минус 20? При этом говорят, что "Локомотив" боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем", - цитирует Сёмина официальный сайт.
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