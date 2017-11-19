До антирекорда "Зениту" не хватило пяти секунд

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес реализовал пенальти в матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно" и прервал безголевую серию сине-бело-голубых на 384 минуте.Это повторение худшего результата питерского клуба в премьер-лиге, установленного в 1997 году. Любопытно, что мяч пересек линию ворот за пять секунд до начала рекордной 385-й минуты серии.