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До антирекорда "Зениту" не хватило пяти секунд

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес реализовал пенальти в матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно" и прервал безголевую серию сине-бело-голубых на 384 минуте.

Это повторение худшего результата питерского клуба в премьер-лиге, установленного в 1997 году. Любопытно, что мяч пересек линию ворот за пять секунд до начала рекордной 385-й минуты серии.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит
Сегодня, 20:10
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№2 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Херня это притянутая за уши. Тем более там во 2-х таймах по 5-6 минут добавляли чтобы Зенит успел забить.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№1 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 20:50) #
  • -9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»


Второй раз "за 5 секунд" отскочили. Сначала с "Руссенборгом", теперь - здесь..Итальянская тактика?
Регистрация: 7.06.2017
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