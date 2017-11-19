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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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До антирекорда "Зениту" не хватило пяти секунд
Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес реализовал пенальти в матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно" и прервал безголевую серию сине-бело-голубых на 384 минуте.
Это повторение худшего результата питерского клуба в премьер-лиге, установленного в 1997 году. Любопытно, что мяч пересек линию ворот за пять секунд до начала рекордной 385-й минуты серии.
"Спорт-Экспресс"
Это повторение худшего результата питерского клуба в премьер-лиге, установленного в 1997 году. Любопытно, что мяч пересек линию ворот за пять секунд до начала рекордной 385-й минуты серии.
"Спорт-Экспресс"
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