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Александр Гришин: для Зобнина самое главное – поскорее забыть о травме и набрать форму

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин прокомментировал возвращение в строй полузащитника "Спартака" Романа Зобнина, который впервые сыграл после тяжёлой травмы в гостевом матче 17-го тура РФПЛ против "Краснодара", в котором красно-белые победили со счётом 4:1.

"Каррера – молодец. Не побоялся выпустить парня в такую мясорубку, дал понять, что по-прежнему доверяет ему. И тот не подвел. Теперь для Романа самое главное – поскорее забыть о травме и набрать форму. Поразился, что на восстановление Зобнину потребовалось так мало времени. Обычно уходит от шести до восьми месяцев, а то и год. Но здесь блестяще сработали и хирурги, и реабилитологи. Плюс сам игрок сделал всё, чтоб как можно быстрее вернуться в строй", - цитирует Гришина "Спорт-Экспресс".
Теги: Гришин Зобнин Каррера Спартак
Сегодня, 20:10
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