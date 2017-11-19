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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Михаил Вилков, вероятно, будет судить матч "Спартак" – "Зенит"
Основным и, возможно, единственным кандидатом на судейство одной из главных игр чемпионата - 27 ноября между "Спартаком" и "Зенитом" - является нижегородец Михаил Вилков, сообщает "Спорт-Экспресс".
В чемпионате-2017/18 он, напомним, судил матчи "Зенит" - "Спартак" (5:1), "Краснодар" - "Зенит" (0:2) и ЦСКА - "Зенит" (0:0).
А вот поединок 20-го тура между "Спартаком" и ЦСКА 10 декабря доверят петербуржцу Владиславу Безбородову или москвичу Алексею Николаеву.
В чемпионате-2017/18 он, напомним, судил матчи "Зенит" - "Спартак" (5:1), "Краснодар" - "Зенит" (0:2) и ЦСКА - "Зенит" (0:0).
А вот поединок 20-го тура между "Спартаком" и ЦСКА 10 декабря доверят петербуржцу Владиславу Безбородову или москвичу Алексею Николаеву.
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