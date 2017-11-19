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Михаил Вилков, вероятно, будет судить матч "Спартак" – "Зенит"

Основным и, возможно, единственным кандидатом на судейство одной из главных игр чемпионата - 27 ноября между "Спартаком" и "Зенитом" - является нижегородец Михаил Вилков, сообщает "Спорт-Экспресс".

В чемпионате-2017/18 он, напомним, судил матчи "Зенит" - "Спартак" (5:1), "Краснодар" - "Зенит" (0:2) и ЦСКА - "Зенит" (0:0).

А вот поединок 20-го тура между "Спартаком" и ЦСКА 10 декабря доверят петербуржцу Владиславу Безбородову или москвичу Алексею Николаеву.
Теги: Вилков Спартак Зенит
Сегодня, 21:04
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11
(3)
№11 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:34) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Михаил Вилков, вероятно, будет судить матч "Спартак" – "Зенит"
Слово вероятно ,в контексте данного матча ,можно воспринимать прямо - судить нельзя , подсуживать и запятая 100% на месте..


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№10 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 21:28) #
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  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
О у Спартачей уже опа болит)Опять про судью орут до матча.В первом круге я бы сказал Вилков был крайне мягок к негритосам,которые весь матч лупили по ногам Зенит.По хорошему Глушак и Бокетти в той встрече явно на красную наиграли за свои прыжки в ноги.А они опять за свое.Надо разгромить свинарник по полной.Всегда приятно как они потом овном свою команду поливают.

Цитата: Zamba
Цитата: Кот МатроскиN
гей сиротам

кто о чем а спартак о геях

Они там все латентные боевые тридварасы.Кроме болел Спартака никого не интересует ориентация,а у них это любимое слово и тема.Сами видать любят это дело.Еще бы 15 лет их долбили кто не лень)А Зенит регулярно и без вазилина.Вот и болит пятая точка)

Цитата: Сибирячок
В этом году Вилков судил 3 матча и все с участием Зенита.

Вилков судил Зенит всего 26 раз, никто, ни один из судей даже рядом не стоял к этому результату.

Этот толстый нижегородец вне всякого сомнения является прикормленным зенитовским судейкой. Его выдёргивают на ключевые матчи Зенита при любой ситуации, даже если он отлучён от судейства.

Может играть просто надо лучше?)В первом круге получили свои пять вполне заслуженно.Покажем чего стоит ваша дырявая оборона имени Джикии наглядно,а то нашли центрдефа мирового уровня)Столько визга об этой бездарности.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№9 Написал: pasha Киров (Сегодня, 21:23) #
  • -4
  •  (8)
online

Снова зреет заговор!!!


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№8 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:22) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
истерика обеспечина
обесточина ,задрочина ,закуячина - поздравляю вас! Вы выиграли поездку по самым культурным местам РФ!


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:20) #
  • +1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Сибирь»
В этом году Вилков судил 3 матча и все с участием Зенита.

Вилков судил Зенит всего 26 раз, никто, ни один из судей даже рядом не стоял к этому результату.

Этот толстый нижегородец вне всякого сомнения является прикормленным зенитовским судейкой. Его выдёргивают на ключевые матчи Зенита при любой ситуации, даже если он отлучён от судейства.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
гей сиротам

кто о чем а спартак о геях
Регистрация: 20.07.2009
№5 Написал: Rasmuz (Сегодня, 21:14) #
  • +2
  •  (12)
online

17 марта 2013 года после удаления капитана грозненского «Терека» Ризвана Уциева, Президент Чечни Рамзан Кадыров[2] через громкую связь стадиона назвал арбитра встречи «судья продажная, козёл ты!»[3][4]. Рамзан Кадыров заявил, что слова свои обратно не возьмет, но при этом он готов понести любое наказание со стороны футбольного руководства России за свои нелестные высказывания[5][6]. Михаил Вилков инцидент комментировать отказался[7][8].

Сезон 2017/2018 начал в ФНЛ из-за того, что не получил судейскую категорию Pro (огромное количество странных ошибок и резонансных решений не оставило выбора судейскому корпусу). Но уже 1 августа 2017 года был неожиданно назначен на матч центрального тура «Зенит» — «Спартак» с формулировкой «наличие стержня и явилось основополагающим фактором, который склонил чашу весов в его пользу»[9].

При судействе Вилкова «Зенит» проиграл лишь однажды в 23 играх. «Спартак» одержал 4 победы в 20 играх.
Регистрация: 29.08.2017
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 21:13) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
гей сиротам и это не поможет, будут тупо отшелюханы smile ,
ститутку лучше на поле не выпускайте, ибо)))


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:07) #
  • +10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все три судьи с сомнительной репутацией. Хотя я не знаю у нас ни одного судьи с кристально чистым послужным списком. Мне нравилось, когда варягов приглашали на такие матчи.
Регистрация: 23.08.2016
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:06) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Понеслось, Политпроект включен.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:05) #
  • -3
  •  (21)
online
Болеет за:
«Зенит»
smiley истерика обеспечина


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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