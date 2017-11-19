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Артем Дзюба провёл сотый матч за "Зенит"

Матч с "Тосно" стал юбилейным для форварда "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает пресс-служба клуба.

За три сезона Дзюба провел сто матчей в составе "Зенита". Форвард забил 38 мячей и отдал 21 результативную передачу. Вместе с "Зенитом" он выиграл Кубок России и два Суперкубка страны. Артем Дзюба стал 117-м футболистом в истории клуба, который провел 100 и более матчей.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 23:16
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№2 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 23:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нормально отыграл.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№1 Написал: следующий (Сегодня, 23:40) #
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online
Болеет за:
«Челси»
В игре против аутсайдера чемпионата, при счете 3 : 0, в конце игры.
Можно и лавочникам дать поиграть.
Регистрация: 14.12.2012
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