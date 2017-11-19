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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артем Дзюба провёл сотый матч за "Зенит"
Матч с "Тосно" стал юбилейным для форварда "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает пресс-служба клуба.
За три сезона Дзюба провел сто матчей в составе "Зенита". Форвард забил 38 мячей и отдал 21 результативную передачу. Вместе с "Зенитом" он выиграл Кубок России и два Суперкубка страны. Артем Дзюба стал 117-м футболистом в истории клуба, который провел 100 и более матчей.
За три сезона Дзюба провел сто матчей в составе "Зенита". Форвард забил 38 мячей и отдал 21 результативную передачу. Вместе с "Зенитом" он выиграл Кубок России и два Суперкубка страны. Артем Дзюба стал 117-м футболистом в истории клуба, который провел 100 и более матчей.
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