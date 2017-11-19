Роберто Манчини: это был нелегкий матч, особенно в первом тайме

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу над "Тосно" в матче 17-го тура РФПЛ.— Это был нелегкий матч, особенно в первом тайме нам все давалось очень нелегко. Я заметил, что подавляющее большинство команд, которые приезжают сюда, преимущественно защищаются. Мы вынуждены искать пространство, а это не так легко.— Далер Кузяев — очень молодой и талантливый игрок. Он может вырасти в великого футболиста, если будет продолжать тренироваться с усердием и полностью отдаваться на тренировках и в матчах.— Да, к сожалению, только Паредес может выстреливать издалека.— Эта церемония всем напомнила, что сделали ребята десять лет назад, об этой великой победе. Надеюсь, эффект от этой церемонии продлится до конца.