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Роберто Манчини: это был нелегкий матч, особенно в первом тайме

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу над "Тосно" в матче 17-го тура РФПЛ.

— Это был нелегкий матч, особенно в первом тайме нам все давалось очень нелегко. Я заметил, что подавляющее большинство команд, которые приезжают сюда, преимущественно защищаются. Мы вынуждены искать пространство, а это не так легко.

Можно ли считать Кузяева главным открытием сезона?

— Далер Кузяев — очень молодой и талантливый игрок. Он может вырасти в великого футболиста, если будет продолжать тренироваться с усердием и полностью отдаваться на тренировках и в матчах.

— Все сегодня получалось, но мне не хватает дальних ударов. Вы согласны со мной или нет?

— Да, к сожалению, только Паредес может выстреливать издалека.

— Предматчевая церемония чествования как-то повлияла на настроение игроков?

— Эта церемония всем напомнила, что сделали ребята десять лет назад, об этой великой победе. Надеюсь, эффект от этой церемонии продлится до конца.

ФК "Зенит"
Теги: Манчини Зенит Тосно
Сегодня, 21:28
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