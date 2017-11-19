Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:28
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
Владимир Федотов: футболисты "Оренбурга" показали, что могут играть в содержательный футбол и получать удовольствие (1)
18:22
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (6)
"Ростов" и "Амкар" голов не забили (6)
16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (2)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (2)
Роберто Манчини: это был нелегкий матч, особенно в первом тайме
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал победу над "Тосно" в матче 17-го тура РФПЛ.
— Это был нелегкий матч, особенно в первом тайме нам все давалось очень нелегко. Я заметил, что подавляющее большинство команд, которые приезжают сюда, преимущественно защищаются. Мы вынуждены искать пространство, а это не так легко.
Можно ли считать Кузяева главным открытием сезона?
— Далер Кузяев — очень молодой и талантливый игрок. Он может вырасти в великого футболиста, если будет продолжать тренироваться с усердием и полностью отдаваться на тренировках и в матчах.
— Все сегодня получалось, но мне не хватает дальних ударов. Вы согласны со мной или нет?
— Да, к сожалению, только Паредес может выстреливать издалека.
— Предматчевая церемония чествования как-то повлияла на настроение игроков?
— Эта церемония всем напомнила, что сделали ребята десять лет назад, об этой великой победе. Надеюсь, эффект от этой церемонии продлится до конца.
ФК "Зенит"
— Это был нелегкий матч, особенно в первом тайме нам все давалось очень нелегко. Я заметил, что подавляющее большинство команд, которые приезжают сюда, преимущественно защищаются. Мы вынуждены искать пространство, а это не так легко.
Можно ли считать Кузяева главным открытием сезона?
— Далер Кузяев — очень молодой и талантливый игрок. Он может вырасти в великого футболиста, если будет продолжать тренироваться с усердием и полностью отдаваться на тренировках и в матчах.
— Все сегодня получалось, но мне не хватает дальних ударов. Вы согласны со мной или нет?
— Да, к сожалению, только Паредес может выстреливать издалека.
— Предматчевая церемония чествования как-то повлияла на настроение игроков?
— Эта церемония всем напомнила, что сделали ребята десять лет назад, об этой великой победе. Надеюсь, эффект от этой церемонии продлится до конца.
ФК "Зенит"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.