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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Марков: сам отказался приезжать на просмотр в ЦСКА
Нападающий "Тосно" Евгений Марков рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА.
– Зимой вы могли перейти в ЦСКА. Почему не получилось?
– Мне предложили приехать на просмотр, а я не хотел этого.
– Даже в ЦСКА?
– Даже в ЦСКА. Если молодой футболист выступает в первой или второй лиге, он может приехать на просмотр. Мне 23 года, и я уже состоявшийся игрок, пусть даже и не самого высокого уровня, не Федор Смолов или Александр Кокорин.
Приехал бы я туда и "сломался" – что бы мне сказали в "Тосно"? "Все, давай!". Не очень хотелось испытывать судьбу.
– Сейчас в ЦСКА беда с нападающими. Нет сожаления, что отказались от шанса?
– У меня родители любят эту тему: "Что ж ты не перешел!". Отвечаю, что все сложилось, как должно было сложиться. Не жалею ни о чем.
– Наверное, в ЦСКА зарабатывали бы больше, чем в "Тосно"…
– Может быть, но здесь я стабильно играю.
– Зарплата важна?
– Для футболиста моего возраста – лет с 18 до 23 – не очень важна.
Главное – играть и набираться опыта. А дальше… как получится.
ЦСКА Ньюс
– Зимой вы могли перейти в ЦСКА. Почему не получилось?
– Мне предложили приехать на просмотр, а я не хотел этого.
– Даже в ЦСКА?
– Даже в ЦСКА. Если молодой футболист выступает в первой или второй лиге, он может приехать на просмотр. Мне 23 года, и я уже состоявшийся игрок, пусть даже и не самого высокого уровня, не Федор Смолов или Александр Кокорин.
Приехал бы я туда и "сломался" – что бы мне сказали в "Тосно"? "Все, давай!". Не очень хотелось испытывать судьбу.
– Сейчас в ЦСКА беда с нападающими. Нет сожаления, что отказались от шанса?
– У меня родители любят эту тему: "Что ж ты не перешел!". Отвечаю, что все сложилось, как должно было сложиться. Не жалею ни о чем.
– Наверное, в ЦСКА зарабатывали бы больше, чем в "Тосно"…
– Может быть, но здесь я стабильно играю.
– Зарплата важна?
– Для футболиста моего возраста – лет с 18 до 23 – не очень важна.
Главное – играть и набираться опыта. А дальше… как получится.
ЦСКА Ньюс
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