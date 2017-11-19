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Евгений Марков: сам отказался приезжать на просмотр в ЦСКА

Нападающий "Тосно" Евгений Марков рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА.

– Зимой вы могли перейти в ЦСКА. Почему не получилось?

– Мне предложили приехать на просмотр, а я не хотел этого.

– Даже в ЦСКА?

– Даже в ЦСКА. Если молодой футболист выступает в первой или второй лиге, он может приехать на просмотр. Мне 23 года, и я уже состоявшийся игрок, пусть даже и не самого высокого уровня, не Федор Смолов или Александр Кокорин.

Приехал бы я туда и "сломался" – что бы мне сказали в "Тосно"? "Все, давай!". Не очень хотелось испытывать судьбу.

– Сейчас в ЦСКА беда с нападающими. Нет сожаления, что отказались от шанса?

– У меня родители любят эту тему: "Что ж ты не перешел!". Отвечаю, что все сложилось, как должно было сложиться. Не жалею ни о чем.

– Наверное, в ЦСКА зарабатывали бы больше, чем в "Тосно"…

– Может быть, но здесь я стабильно играю.

– Зарплата важна?

– Для футболиста моего возраста – лет с 18 до 23 – не очень важна.

Главное – играть и набираться опыта. А дальше… как получится.

ЦСКА Ньюс
Теги: Марков ЦСКА Тосно
Сегодня, 22:08
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Всё по уму. Пригласили хотя бы в аренду - стоило бы думать. а просматривать надо в играх за свой (нынешний) клуб, и уж если он не российский, а уж слишком иностранный (слишком - в плане футбола, например африканский, азиатский или латиноамериканский), тогда действительно надо просматривать. А так в 23 года, из клуба, уже вышедшего в РФПЛ - это моветон, я б тоже не поехал.


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Регистрация: 19.01.2016
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