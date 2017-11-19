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Далер Кузяев: круг почёта нас вдохновил

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев прокомментировал разгром "Тосно" в матче 17-го тура РФПЛ и ответил на вопрос о церемонии, посвящённой десятилетию чемпионства команды.

"Эмоции после победы, конечно же, положительные. Нам нужно было прервать эту неудачную серию и хорошо, что сегодня победили. Не помню особо момент с моим голом, там борьба была, я вышел на удобную позицию и решил бить в дальний угол. Получилось забить, так что всё отлично. В моменте с пятым голом Артём Дзюба находился в более выгодном положении, поэтому решил отдать пас ему.

Мы хотели порадовать наших болельщиков в день, когда праздновали десятилетие чемпионства. Здорово, что "Зенит" устраивает мероприятия такого масштаба. Можно сказать, что круг почёта нас вдохновил", - цитирует Кузяева "Чемпионат.сом".
Теги: Кузяев Зенит Тосно
Сегодня, 22:12
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№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 23:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Молодец парень, очень мне нравиться. Желаю только прогресса и без травм
Регистрация: 17.05.2015
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