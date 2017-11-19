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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Кокорин: Дзюба к ребёнку спешил, даже меня не подождал
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал разгром "Тосно" в матче 17-го тура РФПЛ.
"Эмоции положительные, все счастливы, что выиграли в чемпионате, готовимся дальше. Круг почёта в честь 10-летия чемпионства "Зенита" мы не видели, но понятно, что многие пришли поздравить ребят. Второй тайм получился таким ярким, потому что соперник устал, начал упускать наших игроков. Никто не загадывал, что 5:0 будет сегодня. "Тосно" — хороший соперник.
Готовимся, осталось ещё несколько матчей перед перерывом, усталость есть, у кого-то травмы. Артёма Дзюбу поздравили в раздевалке с голом. Почему Артём с прессой не говорил? Да он к ребёнку спешил, даже меня не подождал", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
"Эмоции положительные, все счастливы, что выиграли в чемпионате, готовимся дальше. Круг почёта в честь 10-летия чемпионства "Зенита" мы не видели, но понятно, что многие пришли поздравить ребят. Второй тайм получился таким ярким, потому что соперник устал, начал упускать наших игроков. Никто не загадывал, что 5:0 будет сегодня. "Тосно" — хороший соперник.
Готовимся, осталось ещё несколько матчей перед перерывом, усталость есть, у кого-то травмы. Артёма Дзюбу поздравили в раздевалке с голом. Почему Артём с прессой не говорил? Да он к ребёнку спешил, даже меня не подождал", - цитирует Кокорина "Чемпионат.сом".
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