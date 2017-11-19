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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Заболотный: "Спартак" и "Зенит" - две хорошие команды
Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после матча 17-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:5) отметил, что что играть под крышей было приятно.
– До пенальти у "Зенита" не было ни одного удара в створ ворот "Тосно". Одиннадцатиметровый сломал вашу команду?
– Совокупность всех событий. Это седьмой пенальти в наши ворота. Может быть, мы неправильно действуем, а может соперники переигрывают нас в этом плане. Надо посмотреть записи и проанализировать.
– Кто сейчас сильнее – "Спартак" или "Зенит"?
– Вам виднее. Это две очень хорошие и мастеровитые команды. Как они сыграют между собой? Посмотрим.
– Пока были в сборной, успели что-то подсмотреть у зенитовцев?
– В сборной мы не для того, чтобы смотреть за кем-то. Работаем в команде, наигрываем свои связи. Все внимание уходит на схему, на подготовку к товарищеским матчам. Но сейчас я уже в клубе и все внимание на игру "Тосно".
– Понравилось играть под закрытой крышей?
– Для меня это новшество. Похоже на игру в манеже. Очень приятно – не холодно. В шортах чувствуешь себя нормально.
"Спорт-Экспресс"
– До пенальти у "Зенита" не было ни одного удара в створ ворот "Тосно". Одиннадцатиметровый сломал вашу команду?
– Совокупность всех событий. Это седьмой пенальти в наши ворота. Может быть, мы неправильно действуем, а может соперники переигрывают нас в этом плане. Надо посмотреть записи и проанализировать.
– Кто сейчас сильнее – "Спартак" или "Зенит"?
– Вам виднее. Это две очень хорошие и мастеровитые команды. Как они сыграют между собой? Посмотрим.
– Пока были в сборной, успели что-то подсмотреть у зенитовцев?
– В сборной мы не для того, чтобы смотреть за кем-то. Работаем в команде, наигрываем свои связи. Все внимание уходит на схему, на подготовку к товарищеским матчам. Но сейчас я уже в клубе и все внимание на игру "Тосно".
– Понравилось играть под закрытой крышей?
– Для меня это новшество. Похоже на игру в манеже. Очень приятно – не холодно. В шортах чувствуешь себя нормально.
"Спорт-Экспресс"
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