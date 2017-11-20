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Артем Дзюба сравнялся с Титовым и делит 10-е место среди бомбардиров РФПЛ

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба забил гол в матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0).

Теперь 29-летний форвард делит 10-е место в списке лучших бомбардиров турнира с бывший полузащитником "Спартака" Егором Титовым, проведшим на 77 матчей больше.

Рекорд принадлежит Олегу Веретенникову (143).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Дзюба Титов Зенит
Сегодня, 00:23
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