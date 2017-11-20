"Зенит" направит вырученные от продажи атрибутики деньги на лечение Риксена

Средства, которые будут выручены с продажи атрибутики на праздновании 10-летия первого чемпионства "Зенита" в РФПЛ, поступят на лечение Фернандо Риксена."Зенит" передает привет Фернандо и благодарит за завоеванные трофеи!" – говорится в сообщении клуба.Риксен выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год, а в 2013-м объявил о завершении карьеры.Четыре года назад у Риксена обнаружили тяжелое заболевание – боковой амиотрофический склероз.