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"Зенит" направит вырученные от продажи атрибутики деньги на лечение Риксена

Средства, которые будут выручены с продажи атрибутики на праздновании 10-летия первого чемпионства "Зенита" в РФПЛ, поступят на лечение Фернандо Риксена.

"Зенит" передает привет Фернандо и благодарит за завоеванные трофеи!" – говорится в сообщении клуба.

Риксен выступал за "Зенит" с 2007 по 2009 год, а в 2013-м объявил о завершении карьеры.

Четыре года назад у Риксена обнаружили тяжелое заболевание – боковой амиотрофический склероз.
Теги: Зенит
Сегодня, 01:43
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