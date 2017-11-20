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Дмитрий Парфенов: попали под праздник называется

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал гостевое поражение от "Зенита" (0:5) в матче 17-го тура РФПЛ.

"Попали под праздник называется — да? Не буду долго лепить отговорки. Понятно, что мы позволили сопернику очень много свободы. В этот промежуток времени нам нужно сплотиться, без истерики оценить произошедшее и работать над ошибками.

По горячему следу не хочется говорить, что произошло. Понятно, что индивидуальное мастерство сказалось, а мы дали им слишком много пространства в атаке. О том, что было в раздевалке, не буду рассказывать, это должно остаться там. Говорил своим футболистам всё по делу. Считаю, что вышли в оптимальном составе. А замены… поздно — не поздно. Вышло так, как вышло.

Финансовые проблемы? Мы трудимся, мы работаем. Вопросы такого плана нужно задавать не мне, а руководству клуба", - цитирует Парфенова "Чемпионат.сом".
Теги: Парфенов Зенит Тосно
Сегодня, 01:09
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