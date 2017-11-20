Вячеслав Малафеев: "Спартак" сейчас просыпается, "Зениту" нужно наверстывать упущенное

Четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и Суперкубка страны, обладатель Кубка Премьер-лиги, Кубка и Суперкубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008 Вячеслав Малафеев рассказал о церемонии на стадионе "Крестовский".- Атмосфера действительно праздничная, но в то же время чувствуется небольшая грусть. Идешь вокруг стадиона и понимаешь: к сожалению, не удалось здесь сыграть. Воспоминания немного успокоились, утихли. Уже не так задевают душу, но все равно что-то остается на долгие годы. Тем более это первое чемпионство, и это не забудется никогда. К последующим победам ты немножко привыкаешь, и радость от них не такая. 2007-й год запомнится надолго.- Он футбольный, он грандиозный. Здесь классно! На улице холодно, внутри тепло. Атмосфера как и для игроков, так и для зрителей очень хорошая. Здесь можно отдохнуть, перекусить. Приезжать на такое сооружение — одно удовольствие, потому что спокойно припарковался, прошел. Здесь можно потеряться! Не то что на "Петровском".- Они всегда были очень напряженными из-за ажиотажа, предматчевых обсуждений. Ближайшая встреча не станет исключением. "Спартак" сейчас просыпается, "Зениту" нужно наверстывать упущенное. Матч будет очень боевой, принципиальный. Не знаю, будет ли много забитых мячей, но встреча будет совершенно точно зрелищной и напряженной.