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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Георгий Джикия: рад оказаться в великом клубе и быть важным игроком для такой команды
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал подписание нового контракта со своей командой до 2022 года.
"Я невероятно счастлив. Хочу поблагодарить всех, в том числе руководство клуба — Леонида Арнольдовича Федуна, Наиля Камильевича Измайлова, Сергея Юрьевича Родионова. И, конечно, партнёров по команде, Массимо Карреру, весь тренерский штаб — они помогают мне расти. Спасибо моей семье за поддержку, а агентам за профессионализм, они всё грамотно и вовремя уладили. Они сработали на отлично. Пару часов назад мы всё подписали.
Спасибо всему "Спартаку" за доверие, постараюсь в ближайшие пять лет отдаваться ему на все 100%. Рад оказаться в великом клубе и быть важным игроком для такой команды. Делаю на поле всё, что могу. А повышению и продлению контракта я просто безумно рад. У меня даже слов нет, если честно", - цитирует Джикию "Чемпионат.сом".
"Я невероятно счастлив. Хочу поблагодарить всех, в том числе руководство клуба — Леонида Арнольдовича Федуна, Наиля Камильевича Измайлова, Сергея Юрьевича Родионова. И, конечно, партнёров по команде, Массимо Карреру, весь тренерский штаб — они помогают мне расти. Спасибо моей семье за поддержку, а агентам за профессионализм, они всё грамотно и вовремя уладили. Они сработали на отлично. Пару часов назад мы всё подписали.
Спасибо всему "Спартаку" за доверие, постараюсь в ближайшие пять лет отдаваться ему на все 100%. Рад оказаться в великом клубе и быть важным игроком для такой команды. Делаю на поле всё, что могу. А повышению и продлению контракта я просто безумно рад. У меня даже слов нет, если честно", - цитирует Джикию "Чемпионат.сом".
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