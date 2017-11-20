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Георгий Джикия: рад оказаться в великом клубе и быть важным игроком для такой команды

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал подписание нового контракта со своей командой до 2022 года.

"Я невероятно счастлив. Хочу поблагодарить всех, в том числе руководство клуба — Леонида Арнольдовича Федуна, Наиля Камильевича Измайлова, Сергея Юрьевича Родионова. И, конечно, партнёров по команде, Массимо Карреру, весь тренерский штаб — они помогают мне расти. Спасибо моей семье за поддержку, а агентам за профессионализм, они всё грамотно и вовремя уладили. Они сработали на отлично. Пару часов назад мы всё подписали.

Спасибо всему "Спартаку" за доверие, постараюсь в ближайшие пять лет отдаваться ему на все 100%. Рад оказаться в великом клубе и быть важным игроком для такой команды. Делаю на поле всё, что могу. А повышению и продлению контракта я просто безумно рад. У меня даже слов нет, если честно", - цитирует Джикию "Чемпионат.сом".
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 17:04
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