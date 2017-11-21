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Андрей Афанасьев: очень сомнительно, что "Спартак" вступит в борьбу за чемпионство

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Афанасьев прокомментировал победу красно-белых над "Краснодаром" в матче 17-го тура РФПЛ.

"Очень сомнительно, что "Спартак" вступит в борьбу за чемпионство, но за медали он точно будет биться. Стоит признать, что красно-белые набрали очень неплохой ход, и его лидеры находятся в довольно хорошем состоянии, а это заряжает активностью всех остальных.

Что касается игроков "Краснодара", то они в последнее время потеряли вкус в игре. Не могу утверждать, что "быки" действуют откровенно плохо. Даже в этом матче нельзя сказать, что они совсем провалились. В обороне, конечно, есть проблемы, но у "Краснодара" были шансы забить. Другое дело, что он ими не воспользовался", - цитирует Афанасьева "Газета.ру".
Теги: Спартак Краснодар
Сегодня, 03:11
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