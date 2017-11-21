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Владимир Абрамов: никто не сомневается, что "Зенит" - сильнейшая команда в российском чемпионате

Известный агент Владимир Абрамов поделился своими ожиданиями матча "Спартак" ? "Зенит", который пройдет в понедельник, 27 ноября.

"В "Зените" есть все, чтобы обыграть красно-белых. Роберто Манчини может опять порвать "Спартак" 5:1, а может и проиграть. Никто не сомневается, что "Зенит" ? сильнейшая команда в российском чемпионате. Вопрос в том, в каком настроении и с какой сыгранностью сине-бело-голубые подойдут к этой игре. Посмотрите, как играет "Зенит", когда футболисты начинают доверять друг другу. Меня приглашал в Петербург Сергей Фурсенко, и я видел вживую игру с "Тосно". При счете 2:0 ? это же началась "Барселона" настоящая! Они играют в пас, не жадничают, уверены в себе. "Спартак" приобрел такую же уверенность. Как играли с "Краснодаром"! Они в очень хорошей форме. Игра будет очень интересная. Жду, что "Зенит" докажет свое право на чемпионство. Если они выиграют вторую игру над "Спартаком", то расставят все точки над i, и Юрию Семину все станет ясно", - цитирует Абрамова "Спорт День за Днем".
Сегодня, 16:27
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(5)
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
Цитата: tiki
по таблице сильнее так то Локо

в личной встрече по счету также было более, чем убедительно

чемпион не тот, кто побеждает в личных встречах, а тот, кто не теряет в играх с теми, кто ниже


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 16:50) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Я думаю, он просто лещей накидал, хотелось бы, чтобы Зенит выиграл, но Спартак сейчас очень неплох. А Локо, знай себе, потихонечку идет на первом месте.

+++


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№3 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Я думаю, он просто лещей накидал, хотелось бы, чтобы Зенит выиграл, но Спартак сейчас очень неплох. А Локо, знай себе, потихонечку идет на первом месте.
Регистрация: 9.11.2010
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:40) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: tiki
по таблице сильнее так то Локо

в личной встрече по счету также было более, чем убедительно


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:30) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
в плане "никто"?
по таблице сильнее так то Локо


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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