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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Владимир Абрамов: никто не сомневается, что "Зенит" - сильнейшая команда в российском чемпионате
Известный агент Владимир Абрамов поделился своими ожиданиями матча "Спартак" ? "Зенит", который пройдет в понедельник, 27 ноября.
"В "Зените" есть все, чтобы обыграть красно-белых. Роберто Манчини может опять порвать "Спартак" 5:1, а может и проиграть. Никто не сомневается, что "Зенит" ? сильнейшая команда в российском чемпионате. Вопрос в том, в каком настроении и с какой сыгранностью сине-бело-голубые подойдут к этой игре. Посмотрите, как играет "Зенит", когда футболисты начинают доверять друг другу. Меня приглашал в Петербург Сергей Фурсенко, и я видел вживую игру с "Тосно". При счете 2:0 ? это же началась "Барселона" настоящая! Они играют в пас, не жадничают, уверены в себе. "Спартак" приобрел такую же уверенность. Как играли с "Краснодаром"! Они в очень хорошей форме. Игра будет очень интересная. Жду, что "Зенит" докажет свое право на чемпионство. Если они выиграют вторую игру над "Спартаком", то расставят все точки над i, и Юрию Семину все станет ясно", - цитирует Абрамова "Спорт День за Днем".
"В "Зените" есть все, чтобы обыграть красно-белых. Роберто Манчини может опять порвать "Спартак" 5:1, а может и проиграть. Никто не сомневается, что "Зенит" ? сильнейшая команда в российском чемпионате. Вопрос в том, в каком настроении и с какой сыгранностью сине-бело-голубые подойдут к этой игре. Посмотрите, как играет "Зенит", когда футболисты начинают доверять друг другу. Меня приглашал в Петербург Сергей Фурсенко, и я видел вживую игру с "Тосно". При счете 2:0 ? это же началась "Барселона" настоящая! Они играют в пас, не жадничают, уверены в себе. "Спартак" приобрел такую же уверенность. Как играли с "Краснодаром"! Они в очень хорошей форме. Игра будет очень интересная. Жду, что "Зенит" докажет свое право на чемпионство. Если они выиграют вторую игру над "Спартаком", то расставят все точки над i, и Юрию Семину все станет ясно", - цитирует Абрамова "Спорт День за Днем".
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