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"Урал" хочет провести матч с "Арсеналом" в манеже

"Урал" в связи с возможной морозной погодой в начале декабря хотел бы перенести матч чемпионата России с "Арсеналом" в манеж, сообщил главный тренер екатеринбуржцев Александр Тарханов.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в Екатеринбурге 8 декабря, когда "Урал" должен принять тульский "Арсенал" в рамках 20-го тура чемпионата, может опуститься до минус 14 градусов.

"Ну а что делать, если у нас такой календарь? На матч с "Краснодаром" уже обещают минус 10, но готовимся сыграть на открытом воздухе, это точно. А что будет 8 декабря? Нам бы хотелось сыграть в манеже, но кто же нам разрешит.

На тренировочный процесс холодная погода никак не влияет. У нас два хороших поля, одно из них с подогревом, так что все в обычном режиме. Травматичность? Я бы тоже не стал бы здесь концентрироваться только на погоде", - цитирует Тарханова ТАСС.
Теги: Тарханов Урал Арсенал Тула
Сегодня, 17:14
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