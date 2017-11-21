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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игроки "Крыльев Советов" приняли участие в открытии футбольного поля
Сегодня днем в Загородном парке, который располагается рядом с клубной базой "Крыльев Советов", состоялось открытие футбольной площадки, на которой смогут играть как дети, так и взрослые, сообщает официальный сайт команды.
Открытие площадки посетили игроки самарской команды Иван Таранов, Сергей Корниленко и Алан Чочиев, которые сфотографировались с детскими командами. Также Иван Таранов сказал приветственное слово собравшимся. После торжественной части на новом поле состоялась тестовая игра между детскими городскими командами.
Открытие площадки посетили игроки самарской команды Иван Таранов, Сергей Корниленко и Алан Чочиев, которые сфотографировались с детскими командами. Также Иван Таранов сказал приветственное слово собравшимся. После торжественной части на новом поле состоялась тестовая игра между детскими городскими командами.
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