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Игроки "Крыльев Советов" приняли участие в открытии футбольного поля

Сегодня днем в Загородном парке, который располагается рядом с клубной базой "Крыльев Советов", состоялось открытие футбольной площадки, на которой смогут играть как дети, так и взрослые, сообщает официальный сайт команды.

Открытие площадки посетили игроки самарской команды Иван Таранов, Сергей Корниленко и Алан Чочиев, которые сфотографировались с детскими командами. Также Иван Таранов сказал приветственное слово собравшимся. После торжественной части на новом поле состоялась тестовая игра между детскими городскими командами.
Сегодня, 17:27
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