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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Ари не сыграет за "Локомотив" до зимних сборов
Нападающий "Локомотива" Ари пропустит все матчи команды до конца текущего календарного года.
"На улице холодно, футбольное поле сейчас не очень, поэтому на колено оказывается небольшой дискомфорт. Все говорят, что в такую погоду не надо играть, поэтому договорились, что я улетаю в Бразилию и буду работать там. Уже договорился с физиотерапевтом в Бразилии, чтобы с ним заниматься. До конца года играть не буду, вернусь только в январе на зимнем сборе", - цитирует Ари ТАСС.
31-летний Ари восстанавливается от травмы передней крестообразной связки правого колена, которую он получил в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) 21 июля. Сообщалось, что на восстановление игроку может потребоваться четыре месяца.
"На улице холодно, футбольное поле сейчас не очень, поэтому на колено оказывается небольшой дискомфорт. Все говорят, что в такую погоду не надо играть, поэтому договорились, что я улетаю в Бразилию и буду работать там. Уже договорился с физиотерапевтом в Бразилии, чтобы с ним заниматься. До конца года играть не буду, вернусь только в январе на зимнем сборе", - цитирует Ари ТАСС.
31-летний Ари восстанавливается от травмы передней крестообразной связки правого колена, которую он получил в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) 21 июля. Сообщалось, что на восстановление игроку может потребоваться четыре месяца.
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