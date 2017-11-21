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Ари не сыграет за "Локомотив" до зимних сборов

Нападающий "Локомотива" Ари пропустит все матчи команды до конца текущего календарного года.

"На улице холодно, футбольное поле сейчас не очень, поэтому на колено оказывается небольшой дискомфорт. Все говорят, что в такую погоду не надо играть, поэтому договорились, что я улетаю в Бразилию и буду работать там. Уже договорился с физиотерапевтом в Бразилии, чтобы с ним заниматься. До конца года играть не буду, вернусь только в январе на зимнем сборе", - цитирует Ари ТАСС.

31-летний Ари восстанавливается от травмы передней крестообразной связки правого колена, которую он получил в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1) 21 июля. Сообщалось, что на восстановление игроку может потребоваться четыре месяца.
Теги: Ари Локомотив
Сегодня, 17:53
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 17:58) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Удачи, долечивайся.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
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