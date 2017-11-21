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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Время начала матча "Зенит" - "Урал" перенесено на 14.00
Изменено время начала матча 19-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал".
Игра состоится в субботу, 19-го декабря и начнется в 14.00 (а не в 19.00, как сообщалось ранее) по московскому времени.
Перед этим петербургская команда проведет домашний матч с "Вардаром" и выездной – со "Спартаком".
ФК "Зенит"
Игра состоится в субботу, 19-го декабря и начнется в 14.00 (а не в 19.00, как сообщалось ранее) по московскому времени.
Перед этим петербургская команда проведет домашний матч с "Вардаром" и выездной – со "Спартаком".
ФК "Зенит"
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