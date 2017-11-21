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Время начала матча "Зенит" - "Урал" перенесено на 14.00

Изменено время начала матча 19-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал".

Игра состоится в субботу, 19-го декабря и начнется в 14.00 (а не в 19.00, как сообщалось ранее) по московскому времени.

Перед этим петербургская команда проведет домашний матч с "Вардаром" и выездной – со "Спартаком".

ФК "Зенит"
Теги: Зенит Урал
Сегодня, 18:33
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