Время начала матча "Зенит" - "Урал" перенесено на 14.00

Изменено время начала матча 19-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал".Игра состоится в субботу, 19-го декабря и начнется в 14.00 (а не в 19.00, как сообщалось ранее) по московскому времени.Перед этим петербургская команда проведет домашний матч с "Вардаром" и выездной – со "Спартаком".