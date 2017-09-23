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Виталий Мешков рассудит "Спартак" и "Зенит"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 18-го тура чемпионата России.

24 ноября (пятница)

"Амкар" – "Динамо": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

25 ноября (суббота)

"Тосно" – "Арсенал": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Ахмат" – "Уфа": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

26 ноября (воскресенье)

"Урал" – "Краснодар": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

"Рубин" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Ростов" – "Анжи": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

27 ноября (понедельник)

"СКА-Хабаровск" – "Локомотив": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Спартак" – "Зенит": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

РФС
Теги: Мешков Спартак Зенит
Сегодня, 19:05
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11
(5)
№11 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (0)
online

Матч будет испорчен скандалом! Я так думаю! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 19:48) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Выплакали, ну, теперь им поспокойней будет. confused

вымучили, выстрадали и выклянчали.....
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 19:45) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: bazetd
Да все в порядке.
18.05.2013. «Краснодар» – «Спартак» – 0:1На 72-й минуте матча в Краснодаре при счёте 0:0 Мешков назначил пенальти в ворота «быков». Арбитр посчитал, что защитник Руслан Нахушев сбил с ног нападающего Юру Мовсисяна. Дмитрий Комбаров не забил с «точки», тем не менее хозяева после поражения вспоминали Мешкова недобрым словом.
04.04.2015. «Спартак» – «Кубань» – 1:1В матче на «Открытие Арене» Мешков поставил пенальти в ворота краснодарцев, а на 77-й минуте при счёте 1:1 отменил гол нападающего Угу Алмейды. В этом эпизоде главный арбитр понадеялся на решение ассистента, зафиксировавшего офсайд.
11.05.2015. «Терек» – «Спартак» – 4:2В первом тайме игры в Грозном спартаковцы открыли счёт, а незадолго до перерыва Мешков удалил полузащитника Олега Иванова за толчок Дениса Давыдова. Тем не менее во втором тайме хозяева забили вдесятером четыре гола.
26.11.2016. «Терек» – «Спартак» – 0:1Ещё один матч «Спартака» в Грозном, после которого хозяева жаловались на работу судьи из Дмитрова. Пресс-служба «Терека» опубликовала в «Твиттере» видеонарезку спорных решений Мешкова, а руководство приняло решение премировать команду за игру, так как причиной поражения в «Тереке» считали только одного человека – арбитра. Вице-президент «Терека» Алханов опять обрушился с критикой на Виталия.
03.12.2016. «Ростов» – «Зенит» – 0:0В Ростове Мешков не назначил пенальти в ворота хозяев, проглядев нарушение правил на Александре Кокорине. Судья признал, что должен был указать на «точку». «Плохо, что фол обсуждают после игры. Это нужно делать во время матча. Если судья после матча признаёт, что это пенальти, то почему не свистит этот эпизод в матче?» – удивлялся Кокорин.
23.09.2017. «Спартак» – «Анжи» – 2:2
Резонансный случай уже из нынешнего сезона. Мешков назначил пенальти в ворота махачкалинцев, разглядев толчок со стороны Павла Яковлева. Гости возмущались.
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко: «Пенальти высосан из пальца. Давать такое преимущество «Спартаку» в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее».
Зенит-Локомотив 0-3
На 10-й секунде матча 15-го тура чемпионата России "Зенит" – "Локомотив" (0:3) серьезную ошибку допустила бригада Виталия Мешкова, не увидев фол в действиях Соломона Кверквелии и не назначив пенальти в пользу хозяев поля. В том эпизоде защитник "Локо" в прыжке с риском нанесения травмы пытался отобрать мяч у Эмилиано Ригони. Разбор момента - здесь.
laughing

А про его фееричное удаление Шишкина в Питере, ты скромно умолчал.
Ну это норма.
Регистрация: 21.12.2016
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:41) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Выплакали, ну, теперь им поспокойней будет, хоть выспятся перед матчем. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 19:39) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да все в порядке.
18.05.2013. «Краснодар» – «Спартак» – 0:1На 72-й минуте матча в Краснодаре при счёте 0:0 Мешков назначил пенальти в ворота «быков». Арбитр посчитал, что защитник Руслан Нахушев сбил с ног нападающего Юру Мовсисяна. Дмитрий Комбаров не забил с «точки», тем не менее хозяева после поражения вспоминали Мешкова недобрым словом.
04.04.2015. «Спартак» – «Кубань» – 1:1В матче на «Открытие Арене» Мешков поставил пенальти в ворота краснодарцев, а на 77-й минуте при счёте 1:1 отменил гол нападающего Угу Алмейды. В этом эпизоде главный арбитр понадеялся на решение ассистента, зафиксировавшего офсайд.
11.05.2015. «Терек» – «Спартак» – 4:2В первом тайме игры в Грозном спартаковцы открыли счёт, а незадолго до перерыва Мешков удалил полузащитника Олега Иванова за толчок Дениса Давыдова. Тем не менее во втором тайме хозяева забили вдесятером четыре гола.
26.11.2016. «Терек» – «Спартак» – 0:1Ещё один матч «Спартака» в Грозном, после которого хозяева жаловались на работу судьи из Дмитрова. Пресс-служба «Терека» опубликовала в «Твиттере» видеонарезку спорных решений Мешкова, а руководство приняло решение премировать команду за игру, так как причиной поражения в «Тереке» считали только одного человека – арбитра. Вице-президент «Терека» Алханов опять обрушился с критикой на Виталия.
03.12.2016. «Ростов» – «Зенит» – 0:0В Ростове Мешков не назначил пенальти в ворота хозяев, проглядев нарушение правил на Александре Кокорине. Судья признал, что должен был указать на «точку». «Плохо, что фол обсуждают после игры. Это нужно делать во время матча. Если судья после матча признаёт, что это пенальти, то почему не свистит этот эпизод в матче?» – удивлялся Кокорин.
23.09.2017. «Спартак» – «Анжи» – 2:2
Резонансный случай уже из нынешнего сезона. Мешков назначил пенальти в ворота махачкалинцев, разглядев толчок со стороны Павла Яковлева. Гости возмущались.
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко: «Пенальти высосан из пальца. Давать такое преимущество «Спартаку» в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее».
Зенит-Локомотив 0-3
На 10-й секунде матча 15-го тура чемпионата России "Зенит" – "Локомотив" (0:3) серьезную ошибку допустила бригада Виталия Мешкова, не увидев фол в действиях Соломона Кверквелии и не назначив пенальти в пользу хозяев поля. В том эпизоде защитник "Локо" в прыжке с риском нанесения травмы пытался отобрать мяч у Эмилиано Ригони. Разбор момента - здесь.
laughing


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 19:37) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Отлично, эксперты меньше скулить будут smile ....а вообще нужно было нарушить все, поставить Безбородова...
Регистрация: 15.12.2013
№5 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (8)

Спартак с победой) Мешков, он очень Зенит не любит
Регистрация: 23.09.2008
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:24) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжацкого Вилкова в лес вывезли? laughing

У бомжей теперь отмазка будет


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№3 Написал: N-52 (Сегодня, 19:19) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Интересная замена нижегородца на почти москвича,,, С,,,ки.
Регистрация: 13.08.2012
№2 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 19:17) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
у свиней мандраж пошел smile

Цитата: Сибирячок
Замена произошла после звонка Лаврова? joy

не медвепутам smile
Регистрация: 3.02.2011
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:10) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Замена произошла после звонка Лаврова? joy


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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