Виталий Мешков рассудит "Спартак" и "Зенит"

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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Назначены судьи и инспекторы на матчи 18-го тура чемпионата России.
24 ноября (пятница)
"Амкар" – "Динамо": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
25 ноября (суббота)
"Тосно" – "Арсенал": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Ахмат" – "Уфа": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
26 ноября (воскресенье)
"Урал" – "Краснодар": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Рубин" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Ростов" – "Анжи": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
27 ноября (понедельник)
"СКА-Хабаровск" – "Локомотив": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Спартак" – "Зенит": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
РФС
24 ноября (пятница)
"Амкар" – "Динамо": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
25 ноября (суббота)
"Тосно" – "Арсенал": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Ахмат" – "Уфа": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
26 ноября (воскресенье)
"Урал" – "Краснодар": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Рубин" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Ростов" – "Анжи": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
27 ноября (понедельник)
"СКА-Хабаровск" – "Локомотив": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Спартак" – "Зенит": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
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