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Григорий Иванов: думаю, нам могут разрешить сыграть с "Арсеналом" в манеже

Президент "Урала" Григорий Иванов допустил, что клуб попросит о переносе матча 20-го тура премьер-лиги с тульским "Арсеналом" в манеж.

Начало матча запланировано на 17.00 по московскому времени.

"С "Краснодаром" сыграем на поле. А вот следующий домашний матч с тульским "Арсеналом" (8 декабря), возможно, попросим сыграть в манеже. Посмотрим. Думаю, могут нам разрешить. Обратимся и в РФПЛ, и в Тулу", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Урал Арсенал Тула
Сегодня, 19:45
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