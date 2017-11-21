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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Григорий Иванов: думаю, нам могут разрешить сыграть с "Арсеналом" в манеже
Президент "Урала" Григорий Иванов допустил, что клуб попросит о переносе матча 20-го тура премьер-лиги с тульским "Арсеналом" в манеж.
Начало матча запланировано на 17.00 по московскому времени.
"С "Краснодаром" сыграем на поле. А вот следующий домашний матч с тульским "Арсеналом" (8 декабря), возможно, попросим сыграть в манеже. Посмотрим. Думаю, могут нам разрешить. Обратимся и в РФПЛ, и в Тулу", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Начало матча запланировано на 17.00 по московскому времени.
"С "Краснодаром" сыграем на поле. А вот следующий домашний матч с тульским "Арсеналом" (8 декабря), возможно, попросим сыграть в манеже. Посмотрим. Думаю, могут нам разрешить. Обратимся и в РФПЛ, и в Тулу", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
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