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Президент "Урала": мы не намерены переносить матч с "Краснодаром" в манеж

"Урал" не собирается переносить домашний матч чемпионата России с "Краснодаром" в закрытый манеж, заявил президент клуба Григорий Иванов.

"Нет, мы не намерены (переносить матч в манеж). У нас стоит хорошая погода", - приводит слова Иванова "Р-Спорт".
Сегодня, 20:30
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