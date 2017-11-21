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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент "Урала": мы не намерены переносить матч с "Краснодаром" в манеж
"Урал" не собирается переносить домашний матч чемпионата России с "Краснодаром" в закрытый манеж, заявил президент клуба Григорий Иванов.
"Нет, мы не намерены (переносить матч в манеж). У нас стоит хорошая погода", - приводит слова Иванова "Р-Спорт".
"Нет, мы не намерены (переносить матч в манеж). У нас стоит хорошая погода", - приводит слова Иванова "Р-Спорт".
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