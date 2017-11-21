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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Созин: матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" надо переносить на резервную дату
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал ситуацию по поводу проведения матча 18-го тура РФПЛ "СКА-Хабаровск" — "Локомотив".
"Я считаю, что в вопросе переноса матча между "Локомотивом" и "СКА-Хабаровск" во главе угла стоит регламент. У нас есть чёткие правила переноса матчей и условий игры. Если температура воздуха не позволяет играть на улице, то матч должен быть перенесён. Но переносить из Хабаровска нельзя ни в Сочи, ни в Махачкалу. Болельщики, которые живут в Хабаровске, тоже хотят посмотреть футбол. Поэтому для меня вообще не существует понятия «перенос в другой город". Переносить надо на другие даты, но матч должен проходить именно в Хабаровске. Но почему болельщики должны приходить в "-20"? Для кого иначе эта игра? Прийти, чтобы посмотреть, как 22 человека зябнут на поле? В таких условиях футбол продолжатся всего минут 20… Так что при таких условиях матч надо переносить на резервную дату, но играть всё равно в Хабаровске", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"Я считаю, что в вопросе переноса матча между "Локомотивом" и "СКА-Хабаровск" во главе угла стоит регламент. У нас есть чёткие правила переноса матчей и условий игры. Если температура воздуха не позволяет играть на улице, то матч должен быть перенесён. Но переносить из Хабаровска нельзя ни в Сочи, ни в Махачкалу. Болельщики, которые живут в Хабаровске, тоже хотят посмотреть футбол. Поэтому для меня вообще не существует понятия «перенос в другой город". Переносить надо на другие даты, но матч должен проходить именно в Хабаровске. Но почему болельщики должны приходить в "-20"? Для кого иначе эта игра? Прийти, чтобы посмотреть, как 22 человека зябнут на поле? В таких условиях футбол продолжатся всего минут 20… Так что при таких условиях матч надо переносить на резервную дату, но играть всё равно в Хабаровске", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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