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Андрей Созин: матч "СКА-Хабаровск" - "Локомотив" надо переносить на резервную дату

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал ситуацию по поводу проведения матча 18-го тура РФПЛ "СКА-Хабаровск" — "Локомотив".

"Я считаю, что в вопросе переноса матча между "Локомотивом" и "СКА-Хабаровск" во главе угла стоит регламент. У нас есть чёткие правила переноса матчей и условий игры. Если температура воздуха не позволяет играть на улице, то матч должен быть перенесён. Но переносить из Хабаровска нельзя ни в Сочи, ни в Махачкалу. Болельщики, которые живут в Хабаровске, тоже хотят посмотреть футбол. Поэтому для меня вообще не существует понятия «перенос в другой город". Переносить надо на другие даты, но матч должен проходить именно в Хабаровске. Но почему болельщики должны приходить в "-20"? Для кого иначе эта игра? Прийти, чтобы посмотреть, как 22 человека зябнут на поле? В таких условиях футбол продолжатся всего минут 20… Так что при таких условиях матч надо переносить на резервную дату, но играть всё равно в Хабаровске", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Сегодня, 20:32
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(2)
№3 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:55) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Перешли на осень-весна,составили календарь-теперь не скулите а исполняйте.
Регистрация: 2.08.2015
№2 Написал: Fen (Сегодня, 20:45) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Там резервная дата - 22 февраля или что-то около того, выходит шило на мыло. Дать бы по шее составителям календаря.
Регистрация: 14.08.2015
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (1)

Интересно, а он знает, когда эти резервные даты запланированы?
Регистрация: 26.01.2007
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