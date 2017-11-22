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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Вячеслав Колосков: "Локомотив" должен играть в Хабаровске, никаких исключений
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию по поводу проведения матча 18-го тура РФПЛ "СКА-Хабаровск" — "Локомотив".
Ранее "Локомотив" обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи из-за холодной погоды в Хабаровске в день матча, но руководство "СКА-Хабаровск" ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 16 градусов.
"Считаю, что "Локомотив" должен играть в Хабаровске. Почему для клуба должны быть исключения? Для "железнодорожников" не должно быть никаких исключений. Все играют, а они не должны? Мы так никогда чемпионат не проведём, если всё время будем переносить и откладывать по просьбе клубов. С другой стороны, нужно все эти вещи продумывать заранее, чтобы не получалось таких ситуаций. Заранее ведь известно, какая погода в ноябре в Хабаровске", — цитирует Колоскова "Чемпионат.сом".
Ранее "Локомотив" обратился к хабаровчанам с просьбой перенести игру в Москву или Сочи из-за холодной погоды в Хабаровске в день матча, но руководство "СКА-Хабаровск" ответило отказом. Матч запланирован на 27 ноября. В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 16 градусов.
"Считаю, что "Локомотив" должен играть в Хабаровске. Почему для клуба должны быть исключения? Для "железнодорожников" не должно быть никаких исключений. Все играют, а они не должны? Мы так никогда чемпионат не проведём, если всё время будем переносить и откладывать по просьбе клубов. С другой стороны, нужно все эти вещи продумывать заранее, чтобы не получалось таких ситуаций. Заранее ведь известно, какая погода в ноябре в Хабаровске", — цитирует Колоскова "Чемпионат.сом".
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