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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Червиченко: не понимаю пессимизма: у "Спартака" в ЛЕ куда больше шансов, чем в плей-офф ЛЧ (19)
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Власти Казани планируют к ЧМ-2018 организовать для болельщиков ряд фотозон, создать скульптуры и инсталляции
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Виталий Мутко: участие звезд футбола в жеребьевке ЧМ-2018 станет украшением мероприятия
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"Спартак" вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА (2)
"Спартак" вышел в плей-офф Юношеской лиги УЕФА (2)
Игорь Захаров: все игроки должны ехать в морозный Хабаровск и мучиться - это их работа
Инспектор РФС Игорь Захаров рассказал, возможна ли отмена матча РФПЛ из-за сильного мороза. В день поединка 18-го тура Премьер-Лиги "СКА-Хабаровск" — "Локомотив" (27 ноября) в Хабаровске, по прогнозам синоптиков, ожидается до минус 16 градусов.
"Сейчас вопросы, связанные с проведением или непроведением матча, очень чётко и жёстко регулируют РФС и РФПЛ. Сейчас хороший подогрев, как понимаю, — 14+. Есть лишь рекомендации по допустимым температурам, а чёткого понимания нет. В любом случае, игра должна проходить, если иное решение не примет арбитр. Это связано с правилами игры, то есть в первую очередь для матча должно быть пригодно футбольное поле. Поэтому, считаю, футболисты всех команд РФПЛ должны ехать, мучиться, играть. Ничего страшного. В конце концов, это их работа, за которую они получают серьёзные деньги. Дальний Восток, Сибирь и Урал теперь что, выбросить? И при чём здесь болельщики, которые тоже хотят смотреть футбол?" — сказал Захаров в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
"Сейчас вопросы, связанные с проведением или непроведением матча, очень чётко и жёстко регулируют РФС и РФПЛ. Сейчас хороший подогрев, как понимаю, — 14+. Есть лишь рекомендации по допустимым температурам, а чёткого понимания нет. В любом случае, игра должна проходить, если иное решение не примет арбитр. Это связано с правилами игры, то есть в первую очередь для матча должно быть пригодно футбольное поле. Поэтому, считаю, футболисты всех команд РФПЛ должны ехать, мучиться, играть. Ничего страшного. В конце концов, это их работа, за которую они получают серьёзные деньги. Дальний Восток, Сибирь и Урал теперь что, выбросить? И при чём здесь болельщики, которые тоже хотят смотреть футбол?" — сказал Захаров в эфире программы "Свисток".
"Чемпионат.сом"
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