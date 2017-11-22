Андрей Пилявский вернется в "Рубин"

Руководство "Зари" не планирует продлевать контракт с защитником Андреем Пилявским, поэтому футболист вернется в "Рубин", откуда прибыл к луганчанам в аренду.Зимой "Заря" пригласила Андрея Пилявского, но защитник во второй раз (ранее в 2014-2015 гг. уже играл за луганчан) не заиграл в команде Юрия Вернидуба. В итоге футболист покинет клуб по окончании декабря.Сейчас Пилявский находится в "Заре" на условиях аренды из "Рубина", соглашение рассчитано до 31 декабря. Продлевать защитника луганчане не намерены, и зимой попрощаются с ним.