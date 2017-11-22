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Андрей Пилявский вернется в "Рубин"

Руководство "Зари" не планирует продлевать контракт с защитником Андреем Пилявским, поэтому футболист вернется в "Рубин", откуда прибыл к луганчанам в аренду.

Зимой "Заря" пригласила Андрея Пилявского, но защитник во второй раз (ранее в 2014-2015 гг. уже играл за луганчан) не заиграл в команде Юрия Вернидуба. В итоге футболист покинет клуб по окончании декабря.

Сейчас Пилявский находится в "Заре" на условиях аренды из "Рубина", соглашение рассчитано до 31 декабря. Продлевать защитника луганчане не намерены, и зимой попрощаются с ним.

Sportarena
Теги: Заря Рубин
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: Роман Фролов (Сегодня, 16:20) #
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Регистрация: 20.11.2017
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