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Артём Дзюба: пока не общаюсь с прессой, потому что разочаровался в пишущей братии

Нападающий "Зенита" Артём Дзюба рассказал, почему не общается с прессой.

Ранее форвард отказался общаться с журналистами после матча 17-го тура чемпионата России против "Тосно" (5:0). Аналогичным образом форвард ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1).

"Принял для себе решение: пока не общаюсь с прессой, потому что разочаровался в пишущей братии", - сказал Дзюба.
Сегодня, 21:49
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№3 Написал: irv Курск (Сегодня, 22:28) #
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online

А сейчас, что ты делаешь? Даёшь интервью, т.е. общаешься с прессой. Но правда, лучше бы ты молчал.


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Курский "АВАНГАРД"
Регистрация: 28.08.2008
№2 Написал: Роман Сафин (Сегодня, 22:04) #
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Не общается?????? Сектант, однозначно сектант!!!!!
Регистрация: 19.02.2017
№1 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Пирожки ребята, пирожки
Регистрация: 27.08.2008
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