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СМИ: Артем Дзюба зимой покинет "Зенит"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба практически точно покинет петербургский клуб и отправится в аренду, сообщает ФАН.

В настоящий момент интерес к 29-летнему игроку проявляет ряд зарубежных клубов.

Вместе с тем есть интерес к Дзюбе и со стороны отечественных команд, однако все упирается в нежелание отдавать футболиста конкурентам за медали российского чемпионата, а другие клубы не смогут платить форварду даже часть его зарплаты, составляющей 3,3 млн евро в год.

Напомним, летом Дзюба мог отправиться в аренду в "Локомотив" и "Фенербахче", однако в последний момент отказался от предложений и остался в "Зените", рассчитывая завоевать место в составе.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 02:22
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№15 Написал: liasport433 (Сегодня, 03:03) #
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ахахаах я эту утку запустил в яндекс дзен , ахах сработало :))))))) спустя пару дней
Регистрация: 19.06.2017
№14 Написал: Цезарь (Сегодня, 03:01) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Еще год назад хотел бы его видеть в ЦСКА, но сейчас...зачем он нам если у нас в нападении есть Вернблум? smirk
Регистрация: 21.09.2017
№13 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 03:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Халка сейчас нет.

Да, когда Халк в него попадал, даже красиво иногда было.


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№12 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 02:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Был бы неплохой варик с обменом с арендами с Смоловым.
Один хрен Смолов в Краснодаре в сторону смотрит, да и не отдаст Зенит Дзюбу Локо - укреплять соперника, это нафик никому не нужно.

Согласен.
Регистрация: 9.11.2010
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 02:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
- а кто в России сейчас пожелает тянуть такую з/п?

Тянуть будет Зенит , сами ему навалили, самим же и расхлебывать, кому он нужен этот бездарь?
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 02:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ПавКо
что-то не очень верится...
для Дзюбы сейчас нормальный вариант зарубежом - маловероятен,
- а кто в России сейчас пожелает тянуть такую з/п? да и кто, кроме Зени, реально сможет?? wink

К вам в аренду, з/п фифти-фифти, заберёте? Чё б вам золота больше не видАть. joy


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№9 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 02:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mah
Надо было сразу из Спартака валить в ЛОКО. Деньги это не трофей.

Так он себя, думаю, прекрасно знает. Такой заработок, как у него, не у каждого. Ему совсем неплохо от этого.
Регистрация: 9.11.2010
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 02:50) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Был бы неплохой варик с обменом с арендами с Смоловым.
Один хрен Смолов в Краснодаре в сторону смотрит, да и не отдаст Зенит Дзюбу Локо - укреплять соперника, это нафик никому не нужно.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 02:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AlexCM
Цитата: ckorp
Цитата: AlexCM
Опять за трофеями? В ЛОКО? joy joy joy

Это вряд ли. Если уйдет, вот спартачи многие напрягутся smirk .

Вы про (Дзюба в команде, не видать золота)? joy joy joy

Ну да smirk в первую очередь.

Цитата: нетрал
ну что ж ..манчини на него возлагал, да не выходит ...

Как-то не тянет он... ему мячики, в основном, подносить надо как патроны. Сам редко как Кокорин сыграть может. Халка сейчас нет.
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 02:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
что-то не очень верится...
для Дзюбы сейчас нормальный вариант зарубежом - маловероятен,
- а кто в России сейчас пожелает тянуть такую з/п? да и кто, кроме Зени, реально сможет?? wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№5 Написал: mah IBIZA (Сегодня, 02:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надо было сразу из Спартака валить в ЛОКО. Деньги это не трофей.


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009
№4 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 02:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: AlexCM
Опять за трофеями? В ЛОКО? joy joy joy

Это вряд ли. Если уйдет, вот спартачи многие напрягутся smirk .

Вы про (Дзюба в команде, не видать золота)? joy joy joy


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 02:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну что ж ..манчини на него возлагал, да не выходит ...
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 02:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: AlexCM
Опять за трофеями? В ЛОКО? joy joy joy

Это вряд ли. Если уйдет, вот спартачи многие напрягутся smirk .
Регистрация: 9.11.2010
№1 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 02:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Опять за трофеями? В ЛОКО? joy joy joy


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
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